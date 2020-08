MOZ

Eberswalde (MOZ) Unbekannte sind am Montag in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Freienwalder Straße in Eberswalde eingebrochen.

Wie die Polizeidirektion Ost am Dienstag mitteilte, nahmen die Täter Werkzeuge und eine Kamera mit sich. Der entstandene Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Kriminalisten der Inspektion Barnim ermitteln.