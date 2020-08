MOZ

Strausberg (MOZ) Unbekannte haben im Zeitraum zwischen dem 31. Juli und 3. August mehrere Autos in Strausberg mit Graffiti besprüht. Das teilte die Polizeidirektion Ost am Dienstag mit.

In der Philipp-Müller-Straße entdeckte die Polizei ein LKW Renault mit einem Hakenkreuz und drei Ausrufezeichen in Silber. Der LKW stand auf einem öffentlichen Parkplatz. Der Schaden wurde auf 300 Euro geschätzt. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen zum Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organe aufgenommen.

Auch im Wirtschaftsweg wurde die Frontscheibe eines Minibaggers in Silber mit unleserlichen Graffiti beschmiert. Hier war kein politischer Hintergrund zu erkennen. Der Schaden beträgt geschätzte 200 Euro. In beiden Fällen fertigte die Polizei Fotos an.