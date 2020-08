MOZ

Strausberg (MOZ) Mit Hilfe von Zeugen hat die Polizei drei Fahrraddiebe und Schläger im Alter von 15 Jahren in Strausberg identifiziert.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollten sie am 3. Juli in der Kirschallee einem 13-Jährigen das Fahrrad stehlen, was dieser nicht zulassen wollte. Daraufhin wurde er in den Schwitzkasten genommen und geschlagen. Danach ließen sie den verletzten Jungen und das Fahrrad zurück. Sie begaben sich in Richtung S-Bahnhof Strausberg Stadt und fuhren in Richtung Berlin davon.

Doch am Bahnhof Strausberg Vorstadt konnte die Polizei die drei 15- Jährigen aufgrund guter Personenbeschreibungen von Zeugen identifizieren und mitnehmen. Ihnen wurde erklärt, dass sie nun angezeigt werden wegen des versuchten räuberischen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung. Ihre Erziehungsberechtigten wurden verständigt. Sie konnten ihre Kinder bei der Polizei abholen. Indes wurde der 13-Jährige im Krankenhaus Rüdersdorf ambulant behandelt.