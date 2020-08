MOZ

Hohenwutzen (MOZ) Zwei Männer haben am Dienstagmorgen in Hohenwutzen versucht, einen Unimog zu stehlen. Das teilte die Polizeidirektion Ost am Dienstag mit.

Als ein Mitarbeiter um 6.15 Uhr auf dem Oderdamm zum Fahrzeug kam, schrie er zwei fremde Männer an. Ein dunkel gekleideter, korpulenter Mann saß auf dem Fahrersitz und der Motor des Unimog lief bereits. Der andere Mann saß im Fluchtfahrzeug, einem grauen PKW Audi. Der korpulente Mann stieg in den Audi und beide fuhren in Richtung Hohenwutzener Chaussee davon. Das Gemeinsame Zentrum informierte die polnische Polizei und mehrere Funkstreifenwagen nahmen an der Suche nach dem Fluchtfahrzeug teil, doch es blieb verschwunden.

Erste Überprüfungen am Unimog ergaben, dass dieser aufgebrochen wurde und das Zündschloss manipuliert wurde.

Die Kriminalpolizei der Inspektion hat die Ermittlungen zum Diebstahl im besonders schweren Fall aufgenommen.