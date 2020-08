Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (Judith Melzer-Voigt) Ausgewählte Kitas und Schulen sollen in Ostprignitz-Ruppin untersucht werden. Neuruppin bereitet Tests für das gesamte Personal vor.

Für die Corona-Teststrategie des Landes soll Ostprignitz-Ruppin drei Kitas vorschlagen, aus denen dann eine festgelegte Anzahl von Kindern getestet werden soll. Das hat die Verwaltung getan und drei Einrichtungen verschiedener Altersklassen mit rund 300 betreuten Kindern genannt, von denen jedoch vermutlich nur 90 Kinder getestet werden sollen und einen Testberechtigungsschein erhalten, berichtet der stellvertretende Kreissprecher Manuel Krane. "Mit dem Testberechtigungsschein können die ausgewählten Kinder dann zu ihrem Hausarzt gehen, der den Test durchführen wird." Insgesamt sollen sechs Testungen im Abstand von 14 Tagen vorgenommen werden. Die Teilnahme an der Teststrategie erfolgt für Kinder wie Hausärzte freiwillig.

Neben den Kindern selbst soll auch das Kita-Personal untersucht werden, so Krane. Hier haben alle in der Kindertagesbetreuung und -pflege tätigen Personen Anspruch auf einen Test – von den Erziehern bis zu den Reinigungskräften. Diese können beim Kreis, den Trägern oder bei den Kita-Leitungen einen Berechtigungsschein beantragen, um die Tests beim Hausarzt durchführen zu lassen. "Für jeden Teilnehmer besteht dabei Anspruch auf insgesamt sechs Tests bis zum 30. November. Die Teilnahme erfolgt freiwillig", so Krane. Die Teststrategie für die Schulen verläuft nach einem ähnlichen Verfahren, wobei das Land 72 Schulen landesweit auswählt, an denen jeweils rund 40 Personen getestet werden.

Die Stadt Neuruppin bereitet derzeit den entsprechenden Berechtigungsschein vor, der an alle Erzieher in städtischen Kitas und Horten sowie an das Schulpersonal wie Hausmeister geschickt wird. Dieser Schein gibt den Empfängern dann die Möglichkeit, sich sechsmal in den kommenden drei Monaten testen zu lassen. "Damit wollen wir ein Stück Sicherheit bekommen", so Jutta Mießner, Leiterin des Hauptamtes. Sie erhofft sich auch einen Überblick über das Infektionsgeschehen in der Stadt und appelliert an das Personal, diesen Berechtigungsschein auch zu nutzen.

