Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Polizei hat am Dienstagmorgen in Frankfurt (Oder) einen Mann mit einer großen Menge Drogen in Gewahrsam genommen.

Wie die Polizeidirektion Ost am Dienstag mitteilte, wurde der Mann zunächst für ruhestörenden Lärm in der Logenstraße des Platzes verwiesen. Dem wollte der 24-Jährige offensichtlich nicht nachkommen, was die Beamten veranlasste, den Mann in Gewahrsam zu nehmen. Bei der Durchsuchung seiner Sachen fanden sich in der Folge mehrere Tütchen mit Betäubungsmitteln. Die Menge der Drogen lassen darauf schließen, dass der Mann nicht nur seinen eigenen Bedarf damit deckte. Die Kriminalpolizei ermittelt.