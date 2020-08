MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die polnische Polizei hat ein geklautes Auto aus Frankfurt (Oder) sichergestellt.

Wie die Polizeidirektion Ost am Dienstag mitteilte, hatten sich die Täter von einem Parkplatz am Spitzkrugring einen LKW Mercedes Sprinter geholt und waren damit verschwunden. Am Montag gegen 7 Uhr konnten alarmierte polnische Polizisten das Fahrzeug in der Ortslage Lubsko auffinden und sicherstellen. Dem Fahrer war allerdings die Flucht gelungen. Kriminalisten der Direktion Ost kümmern sich nun um die weiteren Ermittlungen und die Rückführung des Sprinters nach Deutschland.