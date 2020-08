MOZ

Beeskow (MOZ) Unbekannte Einbrecher sind am Montag in ein Geschäft in der Uferstraße in Beeskow gelangt.

Die Täter nahmen vorgefundenes Bargeld an sich und verschwanden anschließend wieder, wie die Polizeidirektion Ost am Dienstag mitteilte.Kriminalisten der Inspektion Oder-Spree/Frankfurt (Oder) ermitteln.