MOZ

Neuzelle (MOZ) Eine 54 Jahre alte Frau ist am Dienstag in Neuzelle bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Die Frau ist gegen 14.15 Uhr aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Mercedes in der Waldstraße in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizeidirektion Ost am Dienstag mitteilte. Anschließend kollidierte der Wagen seitlich mit einem LKW Volvo. Nun kam der Mercedes gänzlich von der Straße ab und landete letztlich in einem Graben. Die Frau musste aus dem Auto befreit und auf Grund ihrer erlittenen schweren Verletzungen von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mercedes erwies sich als nicht mehr fahrbereit. Als Schadenshöhe wird eine Schätzsumme von 5.000 Euro angegeben.