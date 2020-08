Antje Jusepeitis

Borgsdorf (MOZ) Am 4. August 1970 wurde die Bäckerei und Konditorei Soost an der Berliner Straße in Borgsdorf eröffnet. Mit speziellen Kuchenangeboten und im August bedanken sich Bäckermeister Holger Soost und sein Team bei der Kundschaft für 50 Jahre Treue.

Dieter Soost führte ein Rezeptbuch. Nach dem rührt Sohn Holger 50 Jahre später nach wie vor die traditionellen Teige an. Zudem ergänzt er es um neue Rezepturen. Täglich wird frisch gebacken im Ofen an der Berliner Straße 32. "Nur so sind unsere Stammkunden zu halten und neue zu gewinnen", setzt Holger Soost auf Handarbeit.

In dieser entstehen beispielsweise mehr als 20 Sorten Brötchen und unterschiedlichste Brote. Jenes aus Buchweizen gehört zu den neuen Rezepturen und ist sehr gefragt. Ebenso wie "Berliner": Keineswegs nur die Hauptstädter auf ihren umliegenden Wochenendgrundstücken schwören auf diese per Hand geformten Knüppel, die Holger Soost auf dem Herd freischiebt.

"Sie machen alles selbst. Das ist toll". Kundinnen und Kunden schätzen das Bäckerhandwerk wieder mehr, insbesondere, seit von März bis Mai Bäckereien coronabedingt zu den wenigen Geschäften gehörten, die geöffnet haben durften. "Wir haben viele neue Gesichter wahrgenommen", erzählt Holger Soost. Bäckermeister ist der 52-Jährige seit 1991. Dazu entschlossen hat er sich 1988, um nach dem plötzlichen Tod des Vaters den Familienbetrieb aufrecht erhalten zu könönen.

Nach Borgsdorf gekommen waren Heide und Dieter Soost mit ihren damals zwei kleinen Söhnen im Jahr 1970. Heide Soost erinnert sich: "Als wir damals am 4. August eröffnet haben, hatte die Bäckerei Becker am Bahnhof gerade Urlaub. Das war für uns natürlich ein toller Einstieg." Immerhin sei das Geschäft der früheren Bäckerei Goersch zu dieser Zeit schon ein Jahr geschlossen gewesen. Mit der Urlaubsvertretungssituation jedoch gelang der Bäckerei Soost ein nachhaltiger Neustart zur Freude der zu dieser Zeit rund 2 500 Borgsdorferinnen und Borgsdorfer. Heute sind es rund doppelt so viele.

Zwischenzeitlich mussten Soosts einige schwere Kämpfe gewinnen. Zum einen mussten sie vor 31 Jahren den Krebstod des Vaters Dieter verkraften, zum anderen beispielsweise den Umbau der Berliner Straße im Jahr 2004. "Da haben wir fast ein Jahr lang wirklich von der Hand in den Mund gelebt, mit etwa 50 Prozent Umsatzeinbußen und null Urlaub", so Heide Soost. Sie hatte gemeinsam mit Sohn Holger 1988 die Bäckerei übernommen, er kannte sich mit Teigansetzungen, Mischungen, Preisen und mit der Kalkulation aus. Sie hilft noch heute bei der Betriebsorganisation. Seit 13 Jahren ist der Sohn alleiniger Chef.

So zieht aus dem Steinofen der Duft knackig gesunder Köstlichkeiten. Dafür sorgt der Frühaufsteher und leidenschaftliche Bäckermeister persönlich. Um 2 Uhr etwa klingelt sein Wecker.

Zu den Favoriten aus der Ku-chentheke zählen Butterstreusel, Mohn- und Quarkkuchen sowie Nusstörtchen. Ein besonderer Kunde ist der gut 80-Jährige, der seit 50 Jahren auf Soosts Pfannkuchen schwört. "Diese und unsere Spritzkuchen backen wir in hochwertiger, flüssiger Erdnussbutter. So ist das Gebäck viel bekömmlicher", versichert Heide Soost. Ihr Sohn zaubert zudem Obstkuchen mit Früchten der Saison und Torten. Auf Bestellung fertigt er Festkuchen für Hochzeiten, Jubiläen, Geburtstage sowie den Schulanfang am 8. August und bietet auch Partyservice an.

Die Bäckerei ist Mitglied der Handwerkskammer, der Bäckerinnung und Ausbildungsbetrieb. Anlässlich des 50-jährigen Firmenjubiläums richtet Holger Soost "ein Dankeschön an alle Kunden für die erbrachte Treue". Das zu sagen, liegt ihm am Herzen. Ebenso wie der besondere Dank an seine Familie, vor allem an seine Frau, für die jahrelange Unterstützung.