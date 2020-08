René Wernitz

Rathenow (MOZ) Aktuell noch Brigitte Wanagas-Schwarz mit ihrer Werkschau "Außenwelt und Bilderwelt" sowie Daniel Schröder mit "Mittenmang im Asphaltgrau" - die beiden Ausstellungen im Erdgeschoss des Rathenower Kulturzentrums sind noch bis Sonntag, 9. August, zu sehen. Sodann gibt es einen Wechsel.

Ab Donnerstag, 13. August, heißt es im Erdgeschoss "Kleine Künstler - Große Werke" aus zehn Jahren Ton-Art. Das ist eine Freie Schule für Musik und Kunst. Seit 2010 besuchten rund 200 Schüler, von Kindern im Vorschulalter bis hin zu Erwachsenen, die Freie Schule. Sie erhielten Unterricht in Kunstkursen, lernten ein Instrument zu spielen oder zu singen oder engagierten sich in Projekten. Wichtiger Bestandteil der Arbeit sind Projekte an Schulen der Region, die es Kindern und Jugendlichen ermöglichen, sich kostenfrei künstlerisch oder musikalisch kreativ zu entfalten. Hierbei wird Ton-Art von vielen Partnern und durch öffentliche Förderungen unterstützt. Die neue Ausstellung im Kulturzentrum zeigt bis 27. September ein breites Spektrum aktueller Arbeiten aus verschiedenen Kursen.