Volkmar Ernst

Schwante (MOZ) Ein Ehepaar aus Schwante ließ Arbeiten am Haus ausführen. Danach erstattete es Anzeige wegen Betrugs, weil ihnen der Betrag zu hoch erschien.

Oft kommt es nicht vor, dass sogar die Staatsanwaltschaft einen Freispruch für einen Angeklagten beantragt. Montag war das im Amtsgericht Oranienburg jedoch der Fall. Der reisende Handwerker Carlo F. wurde vom Vorwurf des "Betrugs im besonders schweren Fall" freigesprochen. Im war zur Last gelegt worden, im August 2018 einem Ehepaar in Schwante Handwerksleistungen angeboten zu haben. Angeblich soll er sich als Dachdeckermeister vorgestellt haben, ohne ein solcher zu sein. Auch der vereinbarte Preis für die Arbeiten wurde vom Ehepaar im Nachhinein angezweifelt. Denn Bekannte des Paares hatten diesen als zu hoch empfunden. Außerdem sollen die Arbeiten nicht richtig ausgeführt worden sein.

Anzeige im Nachhinein

Anzeige erstattete das Paar, weil es auf Anraten der Bekannten schließlich glaubte, betrügerischen Handwerksleuten aufgesessen zu sein. So hatte Carlo F. dem Ehepaar an der Tür seine Dienste angeboten, das Dach zu sichern, weil er einen Marder am Haus gesehen habe. Tatsächlich fanden sich auf dem Boden auch Spuren des Tieres. Doch wie oft komme es vor, dass ein Marder gesehen werde, hatten die Bekannten erste Zweifel geweckt. Außerdem sei am Auto des Handwerkers kein Dachdecker-Logo zu erkennen gewesen, so der nächste Hinweis. Dass Carlo F. kein Dachdeckermeister sei, bestreitet er gar nicht. Doch verweist er auf seine Reisegewerbekarte, mit der er sich ausgewiesen habe und die bestätigt, dass er sehr wohl Holz- und Bautenschutzarbeiten als reisender Handwerker anbieten dürfe. Was genau die Ehefrau damals gesehen hat, konnte sie am Montag nicht mehr sagen.

Auch der dritte Streitpunkt, die vereinbarte Lohnleistung von 2 300 Euro war für die strafrechtliche Beurteilung des Falles nicht relevant. Denn weder die Frage des Richters, welche Handwerksleitungen vereinbart und ausgeführt worden seien, noch die, ob die Preise angemessen gewesen seien, konnten geklärt werden. Eine schriftliche Vereinbarung gibt es nicht, weshalb das Paar auch eine fachliche Beurteilung des Preises nicht einholen konnte. Letzter Punkt der Vorwürfe war, dass die Arbeit nicht zu Ende ausgeführt worden seien. Hier verwies der Anwalt des Angeklagten auf den Umstand, dass diese sehr wohl zu Ende geführt werden sollten, jdoch seinem Mandanten der Zugang zum Grundstück bei seiner Rückkehr versagt worden sei. Auch das bestätigte die Schwantenerin.

Freispruch beantragt

Insofern musste sogar die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer feststellen, dass sich der Anklagesachverhalt nicht bestätigt habe. Da keine Täuschung vorliege, sei ein Freispruch die einzige mögliche Schlussfolgerung. Das sah auch der Rechtsanwalt des Angeklagten so und schloss sich der Forderung der Staatsanwältin an. Bei der Verkündung des Urteils verwies Richter Andreas Steiner ausdrücklich darauf, dass dem Angeklagten "in diesem konkreten Fall kein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten" angelastet werden könne. Er habe sich ausgewiesen und auch Leistungen erbracht. Welchen Wert die Arbeiten tatsächlich gehabt hätten, sei für die strafrechtliche Beurteilung nicht wichtig. Dazu hätten die Vereinbarungen in schriftlicher Form eines Vertrages vorliegen müssen.