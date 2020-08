Sandra Euent

Schönwalde-Glien/Nauen (BRAWO) Am Montag versuchten Betrüger in Schönwalde-Glien und in Nauen, Geld durch den sogenannten Enkeltrick aus der Tasche zu ziehen. Die Senioren fielen nicht darauf rein.

Zunächst meldete sich ein 84-Jähriger aus Schönwalde bei der Polizei. Er gab an, am Montagnachmittag einen Anruf von einer männlichen Person bekommen zu haben, die sich als Verwandter ausgab. Der Mann bat den Senior um, da er einen Unfall verursacht habe und nun Geld für die Begleichung des Schadens benötige. Der 84-Jährige ging nicht auf die Forderung ein, woraufhin der Anrufer auflegte.

Mit einer ähnlichen Story sah sich auch eine 83-Jährige aus Nauen konfrontiert. Sie erhielt einen Anruf einer angeblichen Enkelin, die 25.000 Euro ebenfalls für die Begleichung eines Unfallschadens haben wollten. Die Seniorin vermutete einen Betrugsversuch und sagte dies der Anruferin, woraufhin diese das Gespräch beendete.

Ein finanzieller Schaden entstand in beiden Fällen nicht. Die Polizei nahm jeweils Anzeigen wegen versuchten Betrugs auf.