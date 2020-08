OGA

Oranienburg Nach drei Jahren Bauzeit ist die Torhorst-Gesamtschule in Oranienburg fertig umgebaut und erweitert. Der Kreis hat 17 Millionen Euro in den Umbau der Oranienburger Schule investiert. Mit dem Start des neuen Schuljahres 2020/21 können alle 840 Schülerinnen und Schüler wieder vereint in den jetzt modern gestalteten Räumen an der Walther-Bothe-Straße lernen.

"Diese Investition in die Bildung unserer Kinder ist das Herzstück unserer Kreispolitik", sagte Landrat Ludger Weskamp am Dienstag. "Jetzt ist die Schule um einen 4 050 Quadratmeter großen Klassenraumtrakt erweitert worden, das gesamte Bestandsgebäude haben wir umfangreich saniert. Damit ist das Schulhaus nun auf einem modernen, zeitgemäßen Stand und beispielsweise auch komplett mit W-lan versorgt."

Bestandteil des neuen Schultrakts ist auch die 600 Quadratmeter große, lichtdurchflutete Aula, die direkt an die Caféteria angeschlossen ist. Für die neu zu errichtende Dreifelder-Sporthalle läuft derzeit die Planungsphase. Baubeginn soll voraussichtlich 2021 sein, teilte die Kreisverwaltung mit.