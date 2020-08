OGA

Schönfließ (MOZ) Ein in Frankreich zugelassener Mazda CX 5 ist in der Nacht zu Dienstag in Schönfließ gestohlen worden. Das teilte die Polizei mit.

Das schwarze Auto mit den Kennzeichen DJ-971GQ wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Die Kripo ermittelt. Der Schaden wurde auf rund 10 000 Euro geschätzt.