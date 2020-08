Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Eberswalde. Mehr Gehalt und ein Angleichen an die Berliner Tariftabelle sind einige der Forderungen, mit denen die Busfahrer der Barnimer Busgesellschaft BBG große Hoffnungen verbinden. Am Dienstag trafen sich Vertreter von Ver.di mit denen des Brandenburger Arbeitgeberverbandes KAV am Werbellinsee. "Es war ein Abtasten", verrät Jens Gröger von Ver.di Eberswalde. Die Sorge, die Gemeinden und Städte könnten nach der Corona-Zeit mit großen Defiziten im ÖPNV die Forderungen nicht mittragen wollen, begleitet die Busfahrer vor Ort. So habe es seit 2002 kaum Erhöhungen gegeben, berichtet unter anderem Marcel Schröder als Betriebsratsvorsitzender der BBG. Die Angleichung habe nicht die Inflation aufgenommen, so die Kritik der Gewerkschaftsmitglieder.

Auch hätten im Vorfeld, berichten Teilnehmer der Gewerkschaftsseite, einige der Brandenburger Unternehmer von überzogenen Forderungen gesprochen. Überstundenregelungen gelten hingegen von Gewerkschaftsseite für dringend überarbeitungsbedürftig. Für 13-Stunden-Dienste würden nur neun Stunden bezahlt. Für Gröger bleibt jetzt abzuwarten, wie am 19. August die Verhandlungen auf Bundesebene weitergehen. Ab 27. August werde dann in Brandenburg weiterverhandelt. Der Wunsch, die Brandenburger von den Berliner Tarifen abzukoppeln, sei schon hörbar. Dort verdienen Kollegen bis zu 400 Euro im Einstiegsgehalt mehr. Busunternehmen im Speckgürtel befürchten das Abwandern der Fahrer in die Hauptstadt.