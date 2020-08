Erwischt an der A24

Markus Kluge

Linum (MOZ) Mit einer besonders dreisten Spedition hatte es jetzt die Polizei zu tun. Bei einer Kontrolle am Montag an der A24-Raststätte Linumer Bruch stellten die Beamten fest, dass in einem Sattelzug das digitale Kontrollgerät verändert worden war.

Dadurch war es dem Fahrer stets möglich, die Ruhezeiten zu missachten. Der Lkw wurde sichergestellt, um die illegale Technik sichern zu können. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung von 18.000 Euro angeordnet.

Als die Beamten am Dienstag an dem Sattelzug arbeiteten, erschien ein Ersatzfahrzeug der Spedition, um den Auflieger mitsamt dem geladenen Holz zu übernehmen. Auch dieser Lkw wurde überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass auch der zweite Sattelzug auf diese Weise verändert war. Dieser Sattelzug wurde ebenfalls von der Polizei sichergestellt. Erneut wurden 18.000 Euro Sicherheitsleistung fällig.

Zudem kam heraus, dass der Fahrtenschreiber der zuerst kontrollierten Maschine über eine Strecke von 600.000 Kilometern abgeschaltet war. Das entsprach der Hälfte der gesamten Fahrleistung.