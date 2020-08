dpa

Arendsee (dpa) Nach einem Corona-Fall im Kinder- und Jugenderholungszentrum (KiEZ) Arendsee gibt es keine weiteren Infektionen.

Auf das Gelände des KiEZ können daher ab Samstag wieder neue Gruppe anreisen, wie die zuständige Dezernentin vom Altmarkkreis-Salzwedel, Kathrin Rösel, am Dienstagnachmittag in Arendsee sagte. Rund 150 Kinder und Jugendliche seien angemeldet.

Am Montag wurden knapp 30 Kinder und Mitarbeiter der Einrichtung auf den gefährlichen Coronavirus getestet. Zuvor hatte sich eine Corona-Infektion bei einem aus Berlin stammenden Jungen bestätigt, der bis zum 28. Juli in der Ferienanlage war. Seine Eltern waren bereits positiv getestet worden und holten ihr Kind vorzeitig aus dem Feriencamp ab. Daraufhin verließen weitere 88 Kinder, die keinen Kontakt zu dem Jungen hatten, am vergangenen Samstag das KiEZ. Nur die Gruppe, der der infizierte Junge angehörte, kam unter Quarantäne. Sechs Kinder der Gruppe konnten die Quarantäne in ihrer Heimat beginnen. Sechs weitere Kinder und ihre Betreuer blieben zunächst im KiEZ.

Die negativen Ergebnisse der am Montag durchgeführten Tests lagen am Dienstagvormittag vor. "Wir hatten Glück", sagte Rösel. Die zwei Betreuer und sechs Kinder, die bislang im KiEZ unter Quarantäne waren, hatten keine Infektion und konnten am Dienstag heimfahren. Auch die rund 20 Mitarbeiter waren negativ.

Für die Wiedereröffnung am Samstag würden weiterhin strenge Hygienevorgaben gelten, so Rösel. Dazu gehöre, dass die Gäste wie bisher in separaten Gruppen unterkämen und keinen Kontakt zu anderen hätten. In bestimmten Bereichen, wie etwa der Rezeption und dem Speisesaal, gelte Maskenpflicht.

Das KiEZ in Arendsee ist nach eigenen Angaben eine gemeinnützige Stätte der Jugendarbeit mit Schwerpunkt pädagogische Kinder- und Jugendreisen. Unter anderem können Kinder und Jugendliche dort im Sommer Ferien machen. Zum Alter des infizierten Kindes wurden keine Angaben gemacht.

