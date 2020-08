MOZ

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin haben sich zwei weitere Menschen mit dem COVID19-Virus infiziert.

Beide Personen sind in den Ruppiner Kliniken positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet worden, teilte der Landkreis am Dienstag mit. Die Infektion ist nach bisherigen Erkenntnissen auf eine private Familienfeier zurückzuführen.

Die betroffene Person wird in den Kliniken stationär behandelt. Die andere Person befindet sich in häuslicher Quarantäne. Die Kontaktpersonen werden getestet. Die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen aus dem Landkreis liegt damit aktuell bei 99. Hinzu kommen drei so genannte klinische Fälle - also Fälle ohne Positivtestung, aber mit eindeutigen Covid-19-Symptomen.

Die Zahl der Personen, die die Erkrankung überstanden haben und inzwischen gesund sind, liegt unverändert bei 93.

