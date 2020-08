Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Das Ortsteil-Budget in Neuruppin führt immer wieder mal zu Diskussionen. 150 000 Euro stehen den Dörfern zu, die zur Stadt Neuruppin gehören. An dieser Summe soll sich auch nichts ändern, an der Verteilung aber schon.

Das bestätigte Baudezernent Arne Krohn am Dienstag. In Kürze soll es ein Treffen mit den Ortsvorstehern geben, bei dem dieses Thema eine wichtige Rolle spielen wird. "Wir werden Neuerungen zur Verwendung des Ortsteil-Budgets besprechen", so Krohn. Mit diesem Budget sei in der Vergangenheit "eine Menge erreicht" worden. Als Beispiele nannte Krohn den Zuschuss zur Sanierung des Wuthenower Gemeindetreffs oder auch fürs Dorfgemeinschaftshaus in Gnewikow. "Das Problem ist die Langfristigkeit der Projekte", sagte Arne Krohn. Diese sei mit den festgesetzten Jahresbudgets schwierig. "Das wollen wir jetzt vereinfachen." Der grobe Rahmen dazu sei bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie mit den Ortsvorstehern besprochen worden.

"Die 150 000 Euro bleiben, werden aber pauschalisiert", erklärte Krohn die Pläne der Verwaltung. Jeder Ortsteil bekommt anschließend 10 000 Euro, Alt Ruppin erhält 20 000 Euro. 10 000 Euro sind dann noch übrig. Sie fließen in Gemeinschaftsprojekte oder werden genutzt, wenn ein Ortsteil eine Idee hat, die etwas mehr kostet. Dann wird die Restsumme – vorausgesetzt, das Einverständnis der anderen Ortsteile liegt vor – in dieses Vorhaben gesteckt.

Alle Vorhaben aus dem neuen Ortsteil-Budget sollen von der Verwaltung innerhalb eines Jahres realisiert werden, erklärte Arne Krohn. Es ist völlig offen, was mit dem Geld umgesetzt wird – vom Spielgerät über das Dorffest bis hin zum Rasentraktor. Laufende Kosten können nicht über dieses Budget verrechnet werden. "Die laufen über den Haushalt", sagte Krohn.

Krangen ohne Ortsbeirat

Krangen ist der einzige Neuruppiner Ortsteil, der keinen eigenen Ortsbeirat hat, der über die Verwendung des Budgets entscheiden könnte. Doch auch das Dorf soll in den Genuss des 10 000-Euro-Anteils kommen. "In diesem Fall macht dann die Verwaltung einen Vorschlag", so Arne Krohn.

Das neue Verfahren soll ab 2022 starten, da noch Vorhaben aus der bisherigen Regelung laufen. Dis Diskussion um die Projekte startet aber schon 2021. Noch vor der nächsten Sitzungsschiene der Neuruppiner Lokalpolitik, die im Spätsommer startet, soll das neue Ortsteil-Budget mit den Ortsvorstehern besprochen sein.

Der Kulturgroschen, den die Ortsteile außerdem erhalten, wird erhalten bleiben, sagte der Baudezernent am Dienstag.