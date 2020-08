HGA

Hennigsdorf (MOZ) Um mehrere Tausend Euro ist eine Frau aus Hennigsdorf gebracht worden. Ein Trickbetrüger hatte eine Beziehung zu der 53-Jährigen aufgebaut und sie immer wieder um Geld gebeten.

"Lovescamming" oder auch "Romancescamming" nennt die Polizei diese Form des Trickbetruges. Der erste Kontakt zwischen Mann und Frau über das Internet ist oft harmlos. "Die Täter geben anerkannte Berufe vor und legen sich interessante Lebensgeschichten zu. Als Legende werden Bilder von völlig unbeteiligten Personen genutzt. Die Täter machen ihre Opfer emotional abhängig und nutzen das entgegengebrachte Vertrauen schamlos aus, um an deren Geld zu kommen, erklärte Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Dienstag.

Zu der 53-jährigen Hennigsdorferin hatte ein Unbekannter im Dezember vergangenen Jahres Kontakt aufgenommen. Noch im gleichen Monat bat er nach Polizeiangaben um 50 Euro in Form von Gutscheinkarten. Im Laufe der Monate intensivierte der Mann die Beziehung zu der Frau und bat unter verschiedenen Vorwänden um weiteres Geld. Im Laufe der Zeit kam so ein mittlerer vierstelliger Betrag zusammen, berichtete die Polizei am Dienstag.

Ende Juli berichtete der Unbekannte schließlich, in Afghanistan entführt worden zu sein. Er brauche sofort 10.000 Euro Lösegeld. Dieses Mal zahlte die Hennigsdorferin nicht, sondern erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Kripo nahm entsprechende Ermittlungen auf.