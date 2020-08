Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Im Zuge des Ausbaus der A24 müssen sich Autofahrer in den kommenden Wochen an den Anschlussstellen Neuruppin und Fehrbellin teilweise auf Sperrungen einrichten. Das teilte am Dienstag die Havellandautobahn GmbH mit.

Zum Anschluss der neuen Auf- und Abfahrtsrampe an der Anschlussstelle Neuruppin an die Bestandsstrecke muss die B167 in Richtung Neuruppin teilweise gesperrt werden. Laut den Autobahnbauern bleibt auf der B167 nur noch eine Spur frei. Das gilt bereits ab Donnerstag, 6. August. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 26. August.Die Auf- und Abfahrtsrampen der A24 sind von der Sperrung aber nicht betroffen.

Die L16 im Bereich der Anschlussstelle Fehrbellin wird hingegen voll gesperrt – und zwar vom 12. August bis 4. September. Auch hier ist die Umleitung ausgeschildert. Die Auf- und Abfahrt in Fehrbellin sind nicht betroffen.