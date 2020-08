Markus Kluge

Rheinsberg (MOZ) Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin wird nicht mehr Geld für die Integrationsarbeit in Rheinsberg bereitstellen. Dafür soll das Netzwerk zwischen Sozialarbeitern vor Ort, der Rheinsberger Wohnungsgesellschaft Rewoge, Stadt und Kreis optimiert und so das Zusammenleben in der Siedlung "Am Stadion" verbessert werden. Das sagte Landrat Ralf Reinhardt (SPD) am Dienstagnachmittag nach einem Treffen mit Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler).

Genauer hingesehen

Grund dafür war die Kritik Schwochows an der Integrationspolitik des Landkreises nach den Vorfällen in der Siedlung "Am Stadion". Dort war es, wie berichtet, in der vorvergangenen Woche zu einer Schlägerei zwischen knapp 20 Männern gekommen – auf der einen Seite Polen und Deutsche, auf der anderen Seite Tschetschenen. Was der Auslöser für den Streit war, ist immer noch unklar und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Der Konflikt war jetzt gleichzeitig ein Grund dafür, die Lebensumstände und die Betreuung der Flüchtlinge in Rheinsberg genauer zu beleuchten. Landrat Reinhardt machte in diesem Zusammenhang aber gleich deutlich, dass Rheinsberg nicht auf mehr Geld für die Integrationsarbeit hoffen kann. In die Stadt fließe jährlich eine Summe von rund 250 000 Euro, um den Flüchtlingsfamilien Betreuungsangebote unterbreiten zu können. Das sei nach Neuruppin, die zweitgrößte Summe, die der Kreis an eine Kommune überweise. Zudem gibt es laut Reinhardt einen Wohnverbunds-Sozialarbeiter vor Ort für die 60 Bewohner in neun tschetschenischen, syrischen und afghanischen Familien. Laut dem offiziellen Schlüssel müsste sich Rheinsberg mit eigentlich einer halben Stelle begnügen. "Wir werden es hier aber bei einer ganzen Stelle belassen", so der Landrat. Über das 610er-Stellen-Programm gibt es über die Stadt zudem noch einen Quartiersmanager vor Ort und über den Verein Esta Ruppin ein Migrations-Sozialarbeiter, der regelmäßig vor Ort ist.

Reinhardt und Andreas Liedtke, Leiter des Amt für Familien und Soziales in der Kreisverwaltung, räumten ein, dass nach einem Personalwechsel Anfang des Jahres die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten nicht optimal gelaufen sei. Die soll nun aber optimiert werden. Geprüft werde auch, welche "räumlichen Verbesserungen" für die Großfamilien möglich sind, die teilweise in sehr kleinen Wohnungen leben. "Große Wohnungen sind aber im gesamten Kreis schwer zu bekommen", betonte Reinhardt. Der Kreistag hatte sich einst dafür entschieden Flüchtlinge, nicht in Heimen, sondern in Wohnungen unterzubringen.

Wünsche aller berücksichtigen

Bürgermeister Schwochow sagte, dass er mit Landrat Reinhardt nicht immer einer Meinung, aber mit dem Ergebnis des erstens Gesprächs zufrieden ist. "Wir dürfen jetzt nur nicht zur Tagesordnung übergehen und ich hoffe, dass wir im Gespräch bleiben", betonte der Bürgermeister. Er sei jeden Abend in dem Wohngebiet "Am Stadion" unterwegs und das Sicherheitsgefühl der Bewohner sei nach den jüngsten Auseinandersetzungen noch nicht wiederhergestellt. "Wir müssen hier die Wünsche aller Anwohner berücksichtigen", sagte Schwochow. Häufig gebe es Beschwerden derjenigen, die dort schon länger wohnen, über zurückgelassenen Müll und Ruhestörungen. "Wir müssen es schaffen, dass die Menschen hier miteinander und nicht nebeneinander her leben", wünscht sich der Rathaus-Chef. Er habe dem Landrat zudem mit auf den Weg gegeben, dass er sich dafür einsetzt, dass die Rheinsberger Polizeiwache rund um die Uhr besetzt bleibt. Er wünscht sich zudem, dass die Justiz schnell reagiert, wenn es zu Delikten kommt – egal auf welcher Seite. "Wie mein Opa schon sagte: Die Strafe muss auf dem Fuße folgen", so Schwochow. Sollten Flüchtlinge, die in Rheinsberg leben, straffällig und verurteilt werden, erwarte er von der Kreisverwaltung auch, dass diese dann konsequent abschiebe.