Nancy Waldmann

Slubice (MOZ) Nach dem Bekanntwerden von bislang mindestens vier Corona-Infektionen auf dem großen Basar, standen Standinhaber, Mitarbeiter sowie Security-Personal am Dienstag Schlange vor dem Testzentrum, das in der Eislaufhalle eingerichtet worden ist. Der Basar hat insgesamt 365 Händler-Parzellen. Händler, die sich in Quarantäne befinden, werden zuhause getestet.

Der Markt auf der gegenüberliegenden Straßenseite der ul. Sportowa war am Dienstag geöffnet. Ab heute wird auch dieser Markt geschlossen sein, weil sich die dortigen Händler Tests unterziehen. Der kleine Basar im Stadtzentrum schließt ab Donnerstag zwecks Corona-Tests. Ergebnisse sollen spätestens drei Tage nach dem Abstrich vorliegen. Bis dahin bleiben die Märkte geschlossen.

Bürgermeister Mariusz Olejniczak sprach von einem "Kompromiss", der mit den Gesundheitsbehörden erzielt worden war, da zuvor eine längere Schließung der Basare im Raum stand. Olejniczak wies Vorwürfe zurück, wonach auf dem großen Basar nicht zum Tragen einer Maske aufgefordert werde. Auch Desinfektionsmittel stehe an den Eingängen zur Verfügung.