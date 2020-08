Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das linke Hinterbein ist gebrochen, das Gesicht zertrümmert: Ein besonders brutaler Akt von Tierquälerei hat sich mitten in Eisenhüttenstadt ereignet. Nun hat die Tierrechtsorganisation Peta 1000 Euro Belohnung ausgesetzt für Hinweise, um den oder die Täter ausfindig zu machen.

"Die brutale Vorgehensweise der Täter ist schockierend", sagt Jana Hoger, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei Peta. Am vergangenen Mittwochabend waren Passanten auf eine weiß-rote Katze aufmerksam geworden, die in der Eichendorffstraße mitten in Eisenhüttenstadt in eine Tür eingeklemmt war. Nicht nur das: Unbekannte hatten die Tür mit einem Stein so befestigt, dass sich die Katze nicht von allein daraus befreien konnte. Wie es auf der Facebook-Seite des Eisenhüttenstädter Tierheims am See heißt, war die Katze mit dem Kräften schon am Ende und stand unter Schock, als sie gefunden wurde und endlich befreit werden konnte. Nur durch eine Notoperation konnte die Samtpfote gerettet werden. Nach Angaben von Peta hat der behandelnde Tierarzt einen Unfall ausgeschlossen. Das Tierheim am See, das von den Passanten alarmiert worden war und Hilfe leistete, hat inzwischen Anzeige bei der Polizei erstattet. Auch wird auf der Facebook-Seite dazu aufgerufen, Hinweise zu geben.

Harte Strafen gefordert

Das unterstützt Peta "Um die Tat aufzuklären, setzt Peta eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise, die den Tierquäler überführen, aus. Zeugen können sich telefonisch unter 0711 8605910 sowie per E-Mail bei der Tierrechtsorganisation oder beim Tierheim am See in Eisenhüttenstadt melden – auch anonym", heißt es in einer Pressemitteilung vom Dienstag.

"Die Unbekannten, die die Katze misshandelt und in der Tür eingeklemmt haben, müssen gefunden und zur Rechenschaft gezogen werden. Peta fordert harte Strafen für Tierquäler, um eine abschreckende Wirkung zu erzielen. Wer wehrlose Tiere aus Spaß quält, der schreckt möglicherweise auch nicht vor Gewalttaten gegenüber Menschen zurück", betont Jana Hoger. Tierquälerei sei kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat nach Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes und könne mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden, teilt die Tierrechtsorganisation mit.

"Der Katze geht es derweil den Umständen entsprechend gut. Sie wurde operiert und befindet sich in der Tierklinik", heißt es auf der Facebook-Seite des Tierheims am See. Bisher konnte allerdings noch kein Besitzer des Tieres ermittelt werden. Sobald die Rechnung für die Operation vorliegt, will das Tierheim am See eine Spendenaktion starten, um die Kosten zahlen zu können. Auf Facebook haben die ersten schon ihre Bereitschaft erklärt, Geld zu geben.