Markus Pettelkau

Eberswalde (MOZ) Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, vorrangig Jugendliche in ihrer Lebenswelt zu begleiten und Ansprechpartner für die Gaming-Kultur im Landkreis Barnim zu sein. Des Weiteren möchten wir wettkampforientierten eSport im lokalen Breitensport etablieren. Aus diesem Grund hat sich der Wunsch entwickelt, ansässige Fußballvereine für eine digitale Liga, die e-Barnim League, zu begeistern", sagt Benjamin Buley vom frisch gegründeten Verein. "Wir haben die Vereine angeschrieben und warten jetzt auf die Resonanz."

Die Idee dahinter: die Fußballvereine sollen auch virtuell gegeneinander antreten und so eine Parallel-Liga bilden. "Wir hatten im Mai schon einmal ein Turnier organisiert, dass guten Anklang gefunden hat", sagt Florian Kondritz vom e-Sport-Verein. "Zu unserer sogenannten e-Barnim-League kann jeder Verein im Landkreis Barnim seine zwei Besten Spieler entsenden. Gespielt wird dann eine Fußballsimulation auf dem Playstation 4 System. Diese Liga findet dann unter den offiziellen Regeln der Virtuellen Bundesliga statt", so Kondritz weiter.

eSport ist ein Reizwort und ringt hierzulande seit Jahren um Anerkennung als offizielle Sportart, während es in anderen Ländern eine größere Akzeptanz dafür gibt. Insbesondere im asiatischen Raum ist e-Sport längst ein Massenphänomen. In Südkorea wurde bereits im Jahr 2000 mit der Korean eSports Association ein Dachverband gegründet, um eSport in Südkorea zu etablieren und zu verwalten. Auch in anderen Ländern wie Japan, Brasilien oder Frankreich ist eSport inzwischen eine anerkannte Sportart.

Laut Gutachten kein Sport

Ein vom Deutschen Olympischen Sportbund in Auftrag gegebenes Gutachten sollte untersuchen, ob eSport mit dem Sport vereinbar sei. Die eindeutige Antwort: Nein. Im Vergleich zum Sport bewege sich "die eSport-Branche in einer anderen Galaxis", so das Gutachten. Die Begründung der Studie fokussiert sich auf die körperlichen Anforderungen. In dem Dokument heißt es, Sport sei "durch die langjährige Rechtssprechung im traditionellen Sinne der Anforderungen an die Körperlichkeit konkretisiert."

e-Sport-Befürworter wie Buley und Kondritz sehen dies naturgemäß anders. "Es ist die digitale Form von Wettkampf. Es erfordert zwar keine Muskelkraft, aber Hirnleistung. Schach gilt ja auch als Sport", so Florian Kondritz. Der Erfolg von eSport hängt mit der Interessenverschiebung bei Jugendlichen zusammen, weiß auch Olaf Skotnik, Vereinsvorsitzender von Einheit Bernau. Für ihn sind Computerspiele eindeutig kein Sport, sondern eher Sportverhinderer: "Ich hatte schon Fälle im Verein, wo Jugendliche gesagt haben, sie haben keine Lust und machen lieber e-Sport. Mal ganz ehrlich, vor dem Computer sitzen und rumdaddeln ist für mich kein Sport."

Flinke Finger, wenig Bewegung

Seit einigen Jahren beschäftigt sich die Wissenschaft zunehmend mit der Frage, welchen körperlichen Anstrengungen eSportler ausgesetzt sind. Im Jahr 2016 untersuchte die Deutsche Sporthochschule Köln die Belastungen von Probanden. In der Auswertung hieß es damals: "Besonders die motorischen Ansprüche sind beeindruckend. Die Sportler schaffen bis zu 400 Bewegungen pro Minute an Tastatur und Maus, vier Mal mehr als der Normalbürger!" Dazu käme ein hoher Wert des Stresshormons Cortisol und eine "Herzfrequenz von fast 180 Schlägen pro Minute". Gleichzeitig machten sich aber bei vielen Spielern Fitnessdefizite bemerkbar. In einer Studie aus dem vergangenen Jahr wurde bei vielen Probanden Schlafmangel, eine unausgewogene Ernährung sowie zu wenig Bewegung nachgewiesen. Dies steht im Gegensatz zu dem, was als Sport angesehen wird.

Wie es die Vereine sehen, wird sich zeigen. Bis zum 14. August erwartet der eSportverein die Antworten der "normalen" Sportvereine. Buley und Kondritz glauben fest an ihr Projekt. Zudem läuft gerade ein Antrag auf Gemeinnützigkeit. Sollte dieser durchkommen, rücken die eSportler ein Stückchen näher an die regulären Sportvereine heran.