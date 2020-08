Roland Hanke

Beeskow (MOZ) Vier Testspiele, vier Siege und 17 Tore: Die Fußballer aus der Kreisstadt haben bislang eine recht ordentliche Vorbereitung auf die am 22. August beginnende neue Saison in der Landesklasse Ost absolviert. Nach den Erfolgen in Straupitz (1:0) und Lindenberg (8:1) gab es nun auf dem heimischen Hybridrasenplatz gegen Ostbrandenburgligist Victoria Seelow II ein 5:0. Die Tore schossen Julian Kelly (2), Philipp Becker, Leon welder und Julius Unglaube.

Danach trat die jungen Preußen-Mannschaft um das Trainer-Duo Björn Becker und Frank Wilde beim SV Grün-Weiß Lübben II an, der in die Kreisoberliga Südbrandenburg aufgestiegen ist. Dort gab es nach 2:0-Pausenführung ein 3:2, wobei Julius Unglaube fünf Minuten vor Ende das Siegtor erzielte. Letzterer hatte auch den zweiten Beeskower Treffer erzielt, für das 1:0 zeichnete Denny Stark verantwortlich.

Nun steht für die Preußen bereits das erste Pflichtspiel der neuen Saison auf dem Programm. In der Ausscheidungsrunde des Kreispokals müssen sie am Sonnabend, ab 15 Uhr, bei Blau-Weiß Ziltendorf aus der Kreisklasse Süd antreten.