Berlin (MOZ) Corona-Zeiten sind keine normalen Zeiten. Vieles wurde ad hoc entschieden, manches war übertrieben, manches war nicht genug, bei vielem musste nachgesteuert werden. Ein Lernprozess. Dass aber noch immer so vieles holterdipolter geht wie bei den zunächst freiwilligen, für Risikogebiete bald verpflichtenden Tests nach der Rückkehr aus der Ferne, überrascht trotzdem. Wo man in der Politik ja genau wusste, dass es zu einer großen Zahl von Reiserückkehrern kommen würde, die das Virus einschleppen können. Und doch wurde dann plötzlich hektisch agiert.

Dass Gesundheitsämter und Arztpraxen häufig nur aus den Medien erfahren, was das Bundesgesundheitsministerium so vorhat, ist sicher unerfreulich. Zumal viele Details, die für die Umsetzung wichtig sind, lange im Dunkeln bleiben. Trotzdem ist das derzeitige Schwarze-Peter-Spiel wenig konstruktiv. Am Sinn der Tests besteht doch angesichts steigender Infektionszahlen kein Zweifel. Wenn uns eine zweite Welle nicht doch noch überrollen und das Gesundheitssystem an den Rand des Abgrunds bringen soll, müssen alle Interesse an reibungslosen Tests haben. Gerade auch die Ärzte.