Steffen Göttmann

Altwriezen Strukturanalyse, Prozessablaufoptimierung – wer seinen Computer richtig verstehen will, muss bei der Steinzeit anfangen. "Jugendliche sollen erkennen lernen, wie etwas funktioniert", sagt Marko Enking aus Altwriezen, von Hause aus Computerspezialist.

Bekannt er jedoch durchs Bogenschießen, das er Gästen auf Festen im Oderbruch wie in Altwriezen, Altreetz, in Bliesdorf, im Wriezener Wildgehege, in Zollbrücke oder in Neureetz ermöglicht. Das Besondere: Enking baut Bögen und Pfeile selbst und weiß viele interessante Einzelheiten darüber zu erzählen.

Klingen aus Feuerstein

Jetzt errichtet er mit Jugendlichen in einem Waldstück an der Alten Oder ein steinzeitliches Dorf. Dort stehen Tipis und ein Unterstand aus Holz und Planen. Letztere gab es damals noch nicht, aber sie erleichtern die Bemühungen "Die Kinder wollen programmieren können", so Enking und fügt hinzu: "Hier wird gebastelt, geschwitzt und gebaut." Die Jugendlichen lernen, wie sie aus Holz und Planen ein Zelt errichten, wie sie Beile, Äxte und Messer sowie Bögen und Pfeile selbst bauen können. Äxte und Messer haben Holzstiele, an die Feuersteinklingen mit Bast gebunden wurden. Damit sie richtig fest sitzen, hat Enking wie die Steinzeitmenschen Birkenpech verwendet, um die unterschiedlichen Materialien damit zu verkleben. Das sei angewandte Chemie, unterstreicht er. Birkenpech wird aus Birkenrinde gewonnen. Der Kleber ist ein Rückstand aus der Destillation.

"Kinder zu begeistern ist schwierig", weiß Enking, der aber die Mädchen und Jungen zu fesseln weiß. Metalle gab es erst in der späteren sogenannten Bronzezeit. Beilklingen und Pfeilspitzen waren aus behauenem Feuerstein. "Den findet man hier überall um Umfeld", berichtet der Altwriezener und zeigt, wie er mit dessen Hilfe ein Feuer entzündet. Enking will, dass die Kinder nicht nur daheim am Computer sitzen, sondern auch draußen und in der Natur aktiv sind. Sie lernen dabei Schritt für Schritt die Funktion eines Gegenstandes kennen, was wiederum die Grundlage für die Arbeit am Computer bilde.

Zu den Kindern und Jugendlichen, die am Steinzeitdorf mitbauen, zählt Dario (12) aus Altwriezen. "Wir haben zu sechst ein Tipi gebaut", erzählt er. Doch zu den Erfahrungen zählen auch Rückschläge. Die Kinder bauten so dicht, dass keine Frischluft mehr ins Zelt kam. Enking wies sie an, es daher wieder abzubauen. Denn Sicherheit geht vor. Jetzt steht nur noch das Gerüst des Zeltes aus Holzstangen, die Kinder müssen es erneut aufbauen.

Altwriezens Ortsvorsteher Peter Sperr steht hinter der Aktion mit dem Steinzeitdorf, das dem Wriezener Ortsteil eine weitere Attraktion bescheren könnte. Als eines der ältesten Dörfer im Oderbruch und Rundling mit vielen schönen alten Häusern ist Altwriezen an sich schon sehenswert.

Der Eigentümer des Wäldchens sei ein landwirtschaftlicher Betrieb, der Enking und den Jugendlichen ihre Aktion erlaubt habe, weiß Sperr. Unweit der kleinen Fläche, auf der sich die Jugendlichen bewegen, befindet sich noch eine alte Bühne, um die früher Dorffeste gefeiert wurden. Enking will sie ein bisschen aufmöbeln, damit das Dorf wieder ab und zu dort feiern kann. Die Natur ist dabei, das Bauwerk zu überwuchern. Die Baracke daneben lässt sich wohl kaum mehr revitalisieren. Aus ihr seien bei Festen Essen und Getränke verkauft worden, erinnert sich der Ortsvorsteher.

Sicherheit oberstes Gebot

Marko Enking, der aus Herne im Ruhrgebiet stammt, kam in den neunziger Jahren mit seiner Familie nach Altwriezen. Für ihn ergeben sich aus dem Steinzeitdorf mehrere Attraktionen, die eine Verbindung mit der Gegenwart schaffen. Ein Laufparcours auf verschlungenen Wegen, ein Trimm-Dich-Pfad, ein Bogenschießparcours oder ein steinzeitlicher Bauhof könnte dort entstehen. Aber alles in bescheidenem Rahmen.

Außerhalb des Steinzeitdorfs kann jetzt schon mit Pfeil und Bogen auf Zielscheiben geschossen werden, die an einer hohen Mauer aus Strohballen angebracht sind, so dass auch verirrte Pfeile ein Ziel finden. Sicherheit ist bei ihm oberstes Gebot. Der Radweg, der in der Nähe auf einem Damm vorbei führt, sei außerhalb der Reichweite eines Pfeils, so Enking. Er habe es selbst ausprobiert. Um aber überhaupt das Wäldchen für die Öffentlichkeit zu erschließen, wird jedoch Infrastruktur wie Toiletten gebraucht.