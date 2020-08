Hans Eberhard

Frankfurt (Oder) Sandro Henning hat aufregende Stresstage hinter sich und vor sich. Er ist das Abenteuer USA angegangen und in Florida gelandet, schaut sich um, orientiert sich. Der 20-jährige Fußballer des 1. FC Frankfurt wird mit einem Sportstipendium in der Tasche ein vierjähriges Bachelor-Studium an der Embry Riddle Aeronautical University beginnen.

Der Frankfurter Sportschul-Abiturient mit der Abschlussnote 1 hat ein Freiwilliges Soziales Jahr als Erzieher-Helfer an der Schule absolviert, stürzt sich nun in eine neue, sogar internationale Herausforderung. Computergestützte Mathematik verbirgt sich dahinter.

Das Stipendiat, so sagt er, sei eigentlich ein großer Zufall gewesen. "Bei einem Jugend-Turnier der Landesverbände 2017 in Duisburg warb ein Aussteller mit solch einem Auslandsstudium. Ich fand das cool und interessant, nahm einen Flyer mit. Daran erinnerte ich mich aber erst drei Jahre später, surfte im Internet und bewarb mich bei der entsprechenden Agentur. Die machte einen Check, und dann ging es sehr schnell. Ein Athletenbetreuer aus Berlin schickte mir eine Okay-Mail. Vor zweieinhalb Wochen bekam ich das Visum – Wahnsinn!" Mit dabei auf den Flug von Deutschland über den großen Teich machten sich vergangenen Sonnabend zwei Tennisspielerinnen aus München und Berlin. "Mädchen und Jungen aus 13 Nationen studieren an dieser Uni", weiß der junge Mann.

Das Okay aus den Vereinigten Staaten ließ allerdings länger auf sich warten. US-Präsident Donald Trump hatte noch vor Wochen angedroht, alle ausländischen Studenten wegen Corona nach Hause zu schicken. "Das war sicher nur ein politisches Wahlkampfmanöver", vermutet Henning. Finanziell sei das Ganze keine all zu große Belastung für die Familie. "75 Prozent trägt das Stipendiat, 25 Prozent die Uni – das aber ist an Leistung gebunden. Flüge und Versicherung muss ich tragen."

Er will sein Englisch verbessern

Leicht gefallen ist ihm der Abschied von der Oder nicht. "Ich habe ja 15 Jahre immer nur für den einen Verein gespielt, da steckt schon viel Herzblut dran", urteilt der Blonde. "Und Mutti Anett wird mich sicher am meisten vermissen. An das Internatsleben werde ich mich auch erst gewöhnen müssen, denn das kannte ich noch nicht." Mit Kumpels und Freunden hält er Verbindung. "Und wenn es Probleme geben sollte, habe ich Kontaktadressen in den Staaten." Spätestens zu den Semesterferien (Weihnachten und Sommer) werde er wieder in seiner Heimatstadt sein. "Das wird ein herzliches ‚Hallo‘ geben", ist er sich jetzt schon sicher.

Klar, Fußball möchte der Stürmer auch am oder neben dem College weiterhin spielen. "Da werden entsprechende Video-Profile erstellt und interessierte Trainer melden sich. Da habe ich keine Sorgen. Aber erst einmal muss ich als Student Fuß fassen, werde mein Englisch noch verbessern ..."