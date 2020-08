Wolfgang Gumprich

Blumenow Seit zwei Jahren reift in Blumenow der Gedanke, eine eigene Jugendfeuerwehr zu gründen. Bislang scheiterte es an entsprechend ausgebildeten Betreuern. Am vergangenen Sonntag wurde die Idee nun Wirklichkeit.

Vier Mädchen und sechs Jungen wurden in die frisch gegründete Wehr aufgenommen, erhielten ihre Jugendfeuerwehrausweise. Die zehn Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren werden von Annekathrin Tönne und Sara Hamann betreut, die, so berichtet Ortswehrführer Christian Schneider, dafür einen 70-stündigen Grundlehrgang absolvieren mussten. Die Kinder kommen regelmäßig alle zwei Wochen am Sonntag ins Gerätehaus und werden dort eher spielerisch an die späteren Anforderungen als Feuerwehrmann oder –frau herangeführt. So erlernen sie beispielsweise Erste Hilfe.

Die siebenjährige Layla geht wegen ihres Papas zur Feuerwehr, der zehnjährige Luca weiß schon jetzt, dass er später zur "großen" Feuerwehr gehen wird. "Am 30. April", so Schneider weiter, "wurde die Jugendfeuerwehr offiziell gegründet, wegen Corona mussten wir alles verschieben, wollten aber die Sommerferien noch für eine Feier im kleinen Rahmen nutzen".

Das Coronavirus ist an der Freiwilligen Feuerwehr in Blumenow nicht ohne Störungen vorbeigegangen. "Sämtliche Lehrgänge sind ausgefallen, wir hatten keine Einsätze, die wurden komplett von den Fürstenberger Kameraden übernommen", blickt Schneider zurück. Und er erinnert wieder einmal daran, dass die Feuerwehren in den Ortsteilen ehrenamtliche Arbeit leisteten.