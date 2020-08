Potsdam (MOZ) Mit der Kinderschutzkampagne könnte dem Land Brandenburg ohne viel Aufwand ein großer Wurf gelungen sein. Sicherlich, ob junge Menschen in Not tatsächlich eine Mail an ihr Jugendamt schreiben oder dort zu den Bürozeiten anrufen, um auch wirklich jemanden zu erreichen, erscheint eher fraglich. Hier muss genau auf das Feedback geschaut und gegebenenfalls nachgesteuert werden, etwa mit der Einrichtung einer am besten rund um die Uhr erreichbaren Hotline.

Aber ein Anfang ist gemacht. Gut ist, dass die Kinder und Jugendlichen direkt angesprochen werden, mit zeitgemäß und doch sehr seriös gestalteten Videoclips. Die eindringlichen Worte von konkreten regionalen Verantwortlichen gehen durchaus unter die Haut: "Ich höre dir zu!"

Die Kampagne könnte darüber hinaus zu einem anderen Selbstverständnis der Jugendämter, ja zu mehr Selbstbewusstsein führen. Hier Gesicht zu zeigen, ist mutig und richtig: Wir sind keine Bürokraten, sondern Menschen mit Herz und Verstand. Und noch eine weitere Prise Optimismus: Ein mit der Kampagne möglicher positiver Imagewandel der Ämter könnte auch im Ringen um gute Fachkräfte und eine angemessene finanzielle Ausstattung hilfreich sein.