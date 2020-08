OGA

Mühlenbeck (MOZ) Autofahrer müssen ich ab dem 10. August auf weitere Behinderungen auf dem Berliner Ring einstellen. Bis zum 25. September soll die Abfahrt Mühlenbeck in Richtung Hamburg gesperrt werden.

Das teilte die Havellandautobahn am Dienstagabend mit. Betroffen sind Autofahrer aus Richtung Frankfurt/Oder, die in Mühlenbeck abfahren oder von Mühlenbeck in Richtung Hamburg auf die Autobahn wollen. Für sie wird eine Umleitung ausgeschildert. Die Auf- und Abfahrtsrampen in Richtung Frankfurt,Prenzlau und Dreieck Pankow sind von der Sperrung nicht betroffen.