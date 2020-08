Martin Risken

Mildenberg (MOZ) Es kam, wie es kommen musste: Ist erst einmal die Berufsschulklasse für die Fleischer vor Ort geschlossen, sinkt auch die Bereitschaft von Jugendlichen, sich zum Fleischer ausbilden zu lassen. Denn fünf Jahre später sei auch die Berufsschulklasse am Oberstufenzentrum in Neuruppin dicht und die Fleischer-Azubis müssten für die überbetriebliche Ausbildung bis nach Cottbus fahren, beklagen die hiesigen Fleischer. Jetzt fehlt den Betrieben der Nachwuchs. Das bekommt die Landfleischerei Peter Müller zu spüren. Sie findet keinen Gesellen mehr für die Herstellung. "Wir haben schon seit Jahren keine Bewerbung mehr gehabt", sagte die Chefin anlässlich der Sommertour von Landrat Ludger Weskamp (SPD) in Mildenberg.

Polnischer Geselle

Schon vor Jahren entschloss sich Fleischermeisterin Stefanie Müller deshalb für einen noch ungewöhnlichen Weg. Sie stellte einen polnischen Fleischergesellen ein. Doch dabei sollte es nicht bleiben. Jetzt musste sie erneut nach einem Gesellen Ausschau halten, um ihre Mannschaft, die während des Corona-Lockdowns Wahnsinniges geleistet habe, zu verstärken. Sie musste erneut eine polnische Vermittlungsagentur einschalten. Mit Erfolg. Ein Pole, der seit 16 Jahren mit seiner Familie in London gelebt hatte und wegen Corona zurückkehren musste, arbeite jetzt in der Landfleischerei in Mildenberg. Die Verständigung läuft auf Englisch, weil er noch kein Deutsch spreche. Warum unter 30-jährige Deutsche schwer für diese Arbeit zu begeistern seien, könne sie nur schwer nachvollziehen. Es sei eben eine ganz andere Generation heute, für die die sogenannte Work-Life-Balance einen hohen Stellenwert habe. "Wir müssen wohl mehr über die Wertigkeit von Handwerksberufen sprechen", regte Weskamp eine Diskussion auch über eine bessere Bezahlung im Handwerk an.

Anders als die Landfleischerei, die in Corona-Zeiten gut zu tun hat, kämpfte Gastwirt Stefan Tiepmar vom "Alten Hafen" in Mildenberg um das Überleben seines Gasthauses im Ziegeleipark, das coronabedingt wochenlang geschlossen bleiben musste. Noch immer leidet das Geschäft unter den Auflagen der Eindämmungsverordnung. Zurzeit fänden nur kleinere Hochzeiten mit bis zu 30 Gästen statt, wenn überhaupt. Abstriche habe er auch bei den Öffnungszeiten machen müssen. Das Restaurant öffnet erst um 13 Uhr, damit nur noch in einer Schicht gearbeitet werden muss. Und die Angst, dass es zu einer zweiten Infektionswelle kommen wird und Restaurants geschlossen bleiben müssten, sei ein ständiger Begleiter. "Dann wird es nicht reichen, um über den Winter zu kommen", sieht der Gastwirt schwarz. "Die Unsicherheit ist das Problem", bestätigte auch Landwirt Christoph Lehmann, der vom "Bergsdorfer Wiesenrind" coronabedingt weniger Fleisch und Wurst verkaufen konnte, weil die Gastronomie als Hauptabnehmer über Wochen geschlossen bleiben musste. Wirtschaftlich mache sich das Corona-Virus in Zehdenick aber noch nicht so stark bemerkbar, schätzte Zehdenicks Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) ein.

Krisensicheres Handwerk

"Das große Wegbrechen ist bislang ausgeblieben", stellte Kronenberg fest, während er auf Holz klopfte. Die Stadt Zehdenick profitiere von ihrer breiten Handwerkerschaft, die sie offenkundig wenig anfällig für Krisen mache. Eine regelrechte Aufholjagd hat offenkundig der Ziegeleipark Mildenberg gestartet. Der zählt zurzeit täglich zwischen 600 und 700 Besuchern, weit mehr als üblich, konstatierte die Prokuristin der Betreibergesellschaft Winto GmbH, Claudia Flick. Das bringt allerdings auch Probleme für Stefan Tiepmar mit sich, der den Imbiss auf dem Ziegeleiparkgelände betreibt. Der erweist sich, ob des großen Ansturms der hungrigen Besucher, als zu klein für die große Nachfrage. Eine Ausweitung des Angebotes aufgrund der Örtlichkeiten erscheint aussichtslos.