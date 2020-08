Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) So langsam füllt sich der Kader der Domstädter auf. Der FSV Union vermeldete am Dienstag die siebte Neuverpflichtung für die bevorstehende Saison in der Regionalliga Nordost. Dabei handelt es sich um Tony Hempel, der von den Bundesliga-A-Junioren des 1. FC Magdeburg nach Fürstenwalde an die Spree kommt.

"Tony ist der gesuchte Außenverteidiger und wird im Team die rechte Seite bearbeiten", sagt Union-Manager Sven Baethge. Hempel wurde beim Halleschen FC und dem 1. FC Magdeburgausgebildet. Dank der sehr guten Kontakte nach Magdeburg war zuvor schon Stürmer Bruno Schiemann (18) nach Fürstenwalde gewechselt. Hempel will beim FSV Union die ersten Schritte im Männerbereich machen.

"Seine Schnelligkeit, der Biss und die professionelle Einstellung haben die Trainer überzeugt. Wir freuen uns auf einen weiteren Jungspund, der sich hoffentlich schnell entwickelt", erklärt Baethge.