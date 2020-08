Kai-Uwe Krakau

Blumberg In der Friedrich-von-Canitz-Grundschule Blumberg haben in den vergangenen Wochen vor allem die Maler den Pinsel geschwungen. "Fünf Räume und das Treppenhaus erhielten neue Farbe", sagt Ahrensfeldes Vize-Bürgermeister Andreas Knop.

Darüber hinaus gab es eine Grundreinigung im gesamten Gebäude. Ein Raum wurde zu einem Klassenzimmer umgebaut. "Im neuen Schuljahr wird die Bildungseinrichtung fünfzügig sein", so Knop. Insgesamt hat die Gemeinde in den Ferien einen "fünfstelligen Betrag" investiert.

In Bernau sind die Sanierungsarbeiten – Kosten insgesamt 600 000 Euro – im Haus 3 der Grundschule Schönow abgeschlossen worden. Zudem gab es reichlich neue Farbe, so in der Georg-Rollenhagen-Grundschule, der Grundschule am Blumenhag sowie der Tobias-Seiler-Oberschule. Das kostete rund 30 000 Euro. Ferner erfolgten Netzwerkverkabelungen im Zusammenhang mit dem "Digitalpakt Schule", unter anderem an der Grundschule an der Hasenheide.

Bessere Akustik

"Wir haben bereits während der coronabedingten Schulschließung einige Arbeiten ausführen lassen", berichtet Astrid Fährmann. Die stellvertretende Bürgermeisterin von Werneuchen nennt beispielsweise die Erneuerung der Sanitäranlagen in der Grundschule im Rosenpark und die Sanierung des Damenumkleidebereiches in der Turnhalle der Europaschule. Dort gab es außerdem Trockenbau- und Malerarbeiten im Sekretariat. Alle Maßnahmen schlugen mit rund 33 000 Euro zu Buche.

In der Grundschule Basdorf wurden in acht Räumen eine Akustikdecke eingebaut und die Beleuchtung auf LED-Technik umgestellt. Die Kosten belaufen sich nach Angaben der Gemeindeverwaltung auf rund 80 000 Euro. In den Ferien wurde ferner die Gründung für die Container-anlage an der Grundschule Wandlitz hergestellt (25 000 Euro). Die eigentliche Aufstellung ist für Ende August geplant. Die Container sind erforderlich, um zusätzliche Raumkapazitäten zu schaffen. Wegen Geruchsbelästigungen wurde an der Schule in Klosterfelde in zwei Klassenräumen der Boden erneuert (25 000 Euro).

Auch in Panketal waren in den Ferien viele Mitarbeiter von Firmen tätig. So wurde die Aula-Küche an der Grundschule Zepernick umgebaut (85 000 Euro) und die Drei-Feld-Sporthalle in Zepernick erhielt eine LED-Beleuchtung. Im Hort wird es künftig auf den Fluren nicht mehr so laut sein – dort wurden für rund 25 000 Euro entsprechende Schallschutzmaßnahmen ergriffen. Darüber hinaus stand an der Grundschule Zepernick das Auswechseln von Strangventilen und Gartenwasserzählern auf dem Programm.