Bernhardt Rengert

Brandenburg Mit "Wo das Glück zu Hause ist", ist der in Schottland geborenen, britischen Autorin Jenny Colgan eine wahre Ode aus der Feder geflossen. – Eine Ode an die Liebe zu Büchern, an Leser im Allgemeinen wie Speziellen und an die Liebe im Besonderen. Zuerst aber ist es ein Buch über Nina, die stille, ein wenig weltfremde und in sich gekehrte Bibliothekarin, die gerade ihren Job verloren hat. Für Nina sind Bücher die Welt, nur mit und in ihnen hatte sie bis dahin gelebt. Ein Leben ohne Bücher kann und mag sie sich gar nicht vorstellen. Kein Wunder, dass mit der Schließung ihrer Bibliothek da eine Welt für sie zusammenbricht. Doch sie erfindet sich neu. Mit ihrer Abfindung kauft sie sich einen alten Lieferwagen, stattet ihn mit den von ihr geretteten Büchern als Bücherbus aus und kurvt auf der Suche nach kauffreudigen Lesern mit ihm durch die ländliche Idylle der schottischen Highlands. Von Ort zu Ort, von Markt zu Markt mit dem Sendungsbewusstsein einer Romantikerin, die für jeden das passende Buch hat. Und sie, die zunächst noch beargwöhnte Zugereiste aus der Großstadt, findet schon bald Freunde. Mit ihrer Hilfe gelingt es Nina auch Fuß zu fassen im manchmal recht einsamen, rauen Alltag der Highlander. Da ist der liebenswerte Lokführer Malek aus dem Baltikum, der Unmögliches möglich macht und sie immer wieder mit zauberhaften Ideen überrascht. Da ist aber auch ihr gut aussehender, doch etwas spröder Vermieter Lennox und noch manch anderer, die ihr alle bald ans Herz wachsen und sie schnell vergessen lassen, dass sie sich ein Leben auf dem Land eigentlich nie hatte vorstellen können. Colgan, die ihren internationalen Durchbruch als Autorin mit den Geschichten um "Die kleine Bäckerei am Strandweg" feiern konnte, widmet dieses Buch ausdrücklich allen Lesern und Buchliebhabern. Sie hat mit ihm eine von viel Lokalkolorit getragene, leicht daherkommende Wohlfühlgeschichte voller Witz verfasst, die sich flüssig liest. Einmal hineingehört, mag man auch die von Vanida Karun gelesene Hörbuchfassung bis zum Schluss nicht unterbrechen und hofft am Ende gar auf eine Fortsetzung.

Hörbuch; Jenny Colgan: Happy ever after – Wo das Glück zu Hause ist, gekürzte Lesung von Vanida Karun, 2 mp3-CDs (ca. 600 min), Osterwold audio Hamburg 2020, ISBN 978-3-86952-457-3, 14,99 €.