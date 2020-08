Die Anlieger sind sauer: Bei einem Vor-Ort-Termin an der Straße Am Klinikum schilderten Markendorfer am Montagabend, dass Baufahrzeuge von Firmen, die neue Häuser bauen, widerrechtlich auf angrenzenden Privatstraßen fahren. © Foto: Ines Weber-Rath

Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Streit ist eskaliert: Sie sei dem Fahrer des Schwertransporters bis zur Baustelle an der Straße Am Klinikum hinterher gelaufen, um ihn zur Rede zu stellen. Da seien die Bauarbeiter dort auf sie zugekommen und hätten sie angeschrien, zu verschwinden. Einer habe die Schaufel erhoben und ihr gedroht, "ihr eine über zu geben", berichtet eine Anwohnerin des Grünfinkenwegs am Montagabend.

An dem sind 12 Markendorfer der Einladung des Ortsbeirates zum Vor-Ort-Termin gefolgt. Es geht um das illegale Befahren von Privatstraßen.

"Wir haben die Straße damals alle mit bezahlt und sind als Eigentümergemeinschaft auch ins Grundbuch eingetragen", erklärt die Frau aus dem Grünfinkenweg, die ihren Namen nicht nennen möchte. Sie vertritt die Anlieger als Mitglied des Beirats der Eigentümergemeinschaft und hat sich mit ihrer Beschwerde auch an OB René Wilke gewandt.

Sie fordert das Eingreifen der Verwaltung gegen das illegale Befahren des Privatweges durch die Baufahrzeuge der Firmen, die an der Straße Am Klinikum neue Häuser errichten. Vier sind auf der Hangkuppe oberhalb der Straße im Bau. Jetzt zeige sich, was der Ortsbeirat voraus gesagt habe: Die 4,80 Meter schmale Straße Am Klinikum reiche nicht für den Begegnungsverkehr und erst recht nicht fürs Wenden von Lkw. "Hätte die Stadt auf uns gehört und die Straße auf 6,50 Meter ausgebaut, gäbe es das Problem nicht", sagt Ortsbeiratsmitglied Günter Müller. Jetzt werde der Gehweg überfahren, ergänzt er und zeigt auf die ersten Schadstellen. Auch die Erschließung der neuen Grundstücke von hinten sei aus Kostengründen (für den Bauträger und die Bauherren der Parzellen) abgelehnt worden.

Dass die künftigen Nachbarn aus dem Grünfinken- und Goldammerweg die Kosten für die Reparatur ihrer von fremden Baufahrzeugen beschädigten Privatstraßen tragen müssten, scheine niemanden zu interessieren, beklagen die Anlieger. Der Goldammerweg war 2013/14, der Grünfinkenweg 2015 im Zuge der Bebauung der Grundstücke mit Betonpflaster befestigt worden.

Ein Schild weist darauf hin, dass die Wege nur für Lasten bis 12 Tonnen ausgelegt sind. Aber die Fahrer der Baufahrzeuge würden das ebenso ignorieren wie die Ausschilderung als Privatstraße, deren Passage nur Anliegern erlaubt ist, sagt eine junge Frau aus dem Grünfinkenweg. Sie hat mehrere der voll beladenen Bau-Lkw, teils mit Anhänger oder Betonpumpe, fotografiert.

Die Infozettel, auf denen die Bauherren der neuen Häuser und die Baufirmen aufgefordert wurden, das Befahren der Privatwege zu unterlassen, seien abgerissen worden, erzählt die Frau aus dem Beirat. Das Argument der Lkw-Fahrer "wo sollen wir denn sonst wenden?" lassen die betroffenen Anlieger nicht gelten. Sie sehen die Stadt in der Pflicht, die die mangelnde Erschließung in Kauf genommen habe. Zumal die vier Häuser nur der Anfang sind: Im B-Plan für die neue Siedlung sind 13 Parzellen ausgewiesen.

Schranke wäre das letzte Mittel

Die Stadtverwaltung soll ordnungsrechtlich durchsetzen, dass die Privatstraßen nicht länger widerrechtlich befahren werden, fordern die Anlieger. Der Bauträger könne im Baugebiet eine Wendestelle schaffen, lautet eine weitere Überlegung. "Jeder Bauherr muss im Bauvertrag zusichern, dass die Baufirmen die Baustelle erreichen können – und zwar auf legalem Weg", sagt ein Mann aus dem Grünfinkenweg.

Die Stadtverwaltung hat sich zu den Fragen dazu noch nicht geäußert. Die Anlieger des Grünfinkenweges erwägen inzwischen auch den Aufbau einer Schranke als letztes Mittel.