Fast wie in echt: Enie (8, links) und Hanna (7) mit Wolfgang Wündsch vor einem Rumfordofen im Museumspark. Nicht nur die Mauersteine hielten die beiden jungen Künstlerinnen fest, auch die Mauerblümchen in den Ritzen sind auf Papier gebannt. © Foto: Dirk Schaal

Dirk Schaal

Rüdersdorf (MOZ) Eigentlich sollte im Museumspark im Sommer ein internationales Plenair mit Künstlern aus aller Welt stattfinden. "Ich kenne Frank Schaal, den neuen Geschäftsführer der Rüdersdorfer Museums- und Kultur GmbH, schon eine ganze Weile, und er hatte zu mir gesagt, wenn du dafür Platz brauchst, ich kann dir welchen geben", erzählt der Berliner Wolfgang Wündsch, der sich künstlerisch Nante nennt und nicht nur des Kostüms wegen Ähnlichkeiten mit dem Berliner Original aufweist. Mit dem Programm des Eckenstehers hat er auf vielen Bühnen der Hauptstadt Leute unterhalten und sein Geld verdient. Daneben sind es immer wieder künstlerische Projekte, die der studierte Maler und Grafiker in Angriff genommen hat und sich auch so seinen Lebensunterhalt finanzierte. Im März ist damit Schluss: "Das war wie eine Vollbremsung und alles stand auf einmal still", sagt Wündsch.

Auch das Pleinair fiel Corona zum Opfer. "Ich bin nicht einer, der ständig meckert, sondern suche nach Auswegen. Den hunderttausendsten Videostream, wer schaut die eigentlich?, wollte ich nicht auch noch ins Internet stellen, so entwickelte ich verschiedene Ideen", erzählt Wündsch. Dazu war er mehrere Wochen im Museumspark Rüdersdorf unterwegs. "Es war eine ganz komische Atmosphäre. Ich war der Einzige weit und breit auf den 17 Hektar inmitten von Gebäuden, die ich vorher in meinem Leben noch nie gesehen hatte. Manchmal musste ich mich schon kneifen, ob das alles wahr ist oder nur ein Traum", sagt der 64-Jährige. So zog er um die Rumfordöfen, zwischen altem Hafen und der Schachtofenbatterie hin und her. "Das war ein echtes Back to the Roots mit Pinsel und Papier, zurück zur ganz traditionellen Malerei, so wie ich angefangen habe. So viele Motive, die ich vorher noch nie gesehen habe, einfach fantastisch", beschreibt Wündsch die Zeit, in der eine ganze Mappe mit Aquarellen und Zeichnungen entstanden ist, die Werke einer Ausstellung werden soll. "Im Oktober ist etwas lose geplant. Aber wo und wann genau, das steht noch nicht fest", berichtet Wündsch.

Dieses besondere Mal-Gefühl wollte er mit anderen teilen. So kam er auf die Idee, eine "Ferien-Mal-Akademie" im Museumspark anzubieten. "In den sechs Wochen kamen sicher so 200 Leute, große und kleine", erklärt Wündsch. Die Motive orientierten sich jeweils am Gesehenen, eine Führung vor Malbeginn war selbstverständlich. Zum Abschluss am Dienstag waren vier Kinder angemeldet. Die siebenjährige Hanna kam mit Großmutter Karin Kiele. "Ich war schon lange nicht mehr hier. Es hat sich doch einiges verändert", bemerkt die Rüdersdorferin, die früher Erzieherin im Kindergarten in der alten Heinitz-Villa war. Aus Berlin kamen Sara und Daniel Döring mit ihren Kindern Enie (8), Zoe (11) sowie Freundin Mia (11) in den Museumspark. "Das war sicher nicht unser letzter Besuch, es ist klasse hier", bemerkt der Familienvater. Währenddessen waren die Kleinen mit dem malerischen Abbilden der Rumfordöfen sowie dem natürlichen Besatz mit Mauerblümchen sowie des Bülow-Kanal-Portals ausgiebig beschäftigt.

Das Gute liegt so nah

"Denkt euch einfach, ihr malt ein Bühnenbild", lautet der Tipp des Meisters, den seine Zöglinge mit viel Elan und Geduld befolgten. Dabei heraus kamen detailreiche Zeichnungen sowie ein ganzer Tag mit Familie inmitten schöner Natur und: "Die Erkenntnis, dass das Gute manchmal doch so ganz nah liegt, ohne vorher viel zu reisen", stellt der Grünauer Daniel Döring fest

Vorstellbar wäre es für Wündsch, diese Akademie in den Herbstferien zu wiederholen. Auch therapeutisches Malen für Rüdersdorfer Einrichtungen ist denkbar. Ob es sogar ein festes Angebot des Museumsparks wird, darüber wird noch diskutiert.