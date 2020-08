Silvia Passow

Milow 173 Jungeulen zählten in diesem Jahr die Mitglieder des westhavelländischen Regionalverbands des Naturschutzbundes (NABU) gezählt. "Das ist ein ganz großartiger Erfolg", sagt René Riep, Ornithologe und hiesiger NABU-Geschäftsführer. Denn vor zwei Jahren waren es nur 59 Jungtiere, die sich in der Obhut von zwölf Brutpaaren befunden hatten. Damit hat sich der Bruterfolg seither verdreifacht. Das ist zunächst die gute Nachricht. Die weniger Gute lautet: Nur rund 20 Prozent der Jungvögel werden das erste Lebensjahr überleben.

Seit 1992 betreut der NABU Westhavelland die Bestände an Schleiereulen in der Naturparkregion. Um den Tieren eine sichere Brut zu ermöglichen, hat der NABU in 19 Kirchtürmen, 34 Scheunen und 60 Trafohäuschen Nistkästen angebracht. Diese werden regelmäßig kontrolliert, die Tierbestände notiert und die Kästen bei Bedarf repariert. Eine Aufgabe, die rund ums Jahr beschäftigt. Den Nachwuchs anschauen, zählen, gerade wenn er so zahlreich ausfällt, dürfte mit Abstand die schönste Aufgabe dabei sein.

Schleiereulen gelten als Kulturfolger. Sie jagen gern über weite Wiesen und offene Landschaften hinweg. Leise, im praktisch lautlosen Flug erhaschen die taubengroßen Vögel arglose Mäuse. Doch ihr Lebensraum schwindet, und auch die Nistmöglichkeiten werden weniger. Schleiereulen lieben Wohnraum mit Weitblick. Etwa Türme - aber nicht in unmittelbarer Nähe zu Menschen - kommen diesen Vögeln gerade recht. Doch viele dieser Türme sind für die Tiere verschlossen, Gitter sollen verhindern, dass Vögel in die Bauwerke fliegen. Denn neben der Schleiereule lieben auch Turmfalken und Dohlen die luftigen Wohnungen. Des Pfarrers Tauben nannte man früher die kleinen Dohlen, so vertraut war ihre Anwesenheit in den Kirchen einst.

Der hiesige NABU sorgt hier für Abhilfe. Denn mit den Nistkästen bleibt der Rest des Gebäudes sozusagen vogelfrei, die Tiere sind geschützt, man kann sie sogar mit weiteren Maßnahmen unterstützen. "Schleiereulenküken, die aus dem Nest fallen, werden von ihren Eltern oft nicht mehr wahrgenommen, heißt, nicht mehr gefüttert", erklärt Riep. Deshalb haben die NABU-Mitglieder damit begonnen, Bretter unter die Kästen zu bauen. Fällt eines der Küken, hat es hier eine weitaus bessere Chance, von den Eltern weiter versorgt zu werden.

Damit aus den Küken Jungeulen werden, muss das Futterangebot stimmen. Eulen fressen Mäuse, und das Angebot an Mäusen ist entscheidend für die Brutpaare und ihre Junge. Denn leider werden die kleinen Nager allzu oft vergiftet. Sie fehlen den Eulen in der Nahrungskette oder schlimmer noch, vergiften das Gelege, wenn eine mit Gift getötete Maus von den Eltern verfüttert wird.

112 Nistkästen betreut der NABU Westhavelland, in 37 davon wurde bislang erfolgreich gebrütet. In 23 Nistkästen leben Eulen ohne Nachwuchs, etwas mehr als die Hälfte der Nistkästen ist damit belegt. Schleiereulen sind in ganz Europa verbreitet. Ihren Namen verdanken sie dem weißen Gesichtsschleier, der sich in Herzform über ihr Gesicht legt. Mit einem Anwachsen der Bestände hatte man beim westhavelländischen NABU eigentlich schon länger gerechnet. 2005 war das Rekordjahr beim Schleiereulennachwuchs. 289 Jungvögel hatte man gezählt. Dann kam der schneereiche Winter 2009/2010. Die Zahl der Schleiereulen brach dramatisch ein, nur ein einziges Brutpaar mit fünf Jungen konnte gezählt werden.

Um die Bedingungen für die Schleiereulen zu verbessern hat der NABU 84 Trafo-Türme übernommen. Sie spielen inzwischen eine entscheidende Rolle beim Bestandsschutz. In 60 dieser Türme wurden Nistkästen installiert. Daraus hat sich so eine Art Liebe zu den Objekten entwickelt. Das Buch "Turmstationen im Naturpark Westhavelland und angrenzend", erzählt von dieser Leidenschaft und ist mit vielen schönen Fotos ausgestattet. erhältlich ist dieses im Naturparkzentrum, das der NABU-Regionalverband in Milow betreibt.