BRAWO

Lehnin Die Lehniner Sommermusiken starten mit einem weiteren Highlight in die zweite Hälfte des Festivals in der Klosterkirche Lehnin: Im Konzert "Unterm Sternenhimmel" am Sonntag, 9. August, ab 16 Uhr in der Klosterkirche Lehnin präsentieren June Telletxea (Sopran), Heidi Gröger (Gambe) und Andreas Arend (Laute) Werke aus dem familiären Umfeld des Universalgelehrten und Himmelsforschers Galileo Galilei. Denn Galileis Forschungen haben im weiteren Sinne auch mit Musik zu tun.

Galilei soll hervorragend Laute gespielt haben, die er auch für Experimente nutzte. Was angesichts seiner Herkunft kaum überrascht, denn sein Vater Vincenzo Galilei war Musiker, als Lautenist hervorragend und als Musiktheoretiker radikal und innovativ. Er erforschte die Musik des alten Griechenlands und forderte Reformen der zeitgenössischen Musik auf Grundlage antiker Musiktheorie. Galileo Galilei wiederum legte mit seiner Himmelsforschung die Grundlage für eine Theorie im 17. Jahrhundert, dass die Bewegungen der Planeten Musik ergäben (wie schon die alten Griechen annahmen) und damit zugleich eine göttliche Existenz bewiesen werden könne. In der Folge entstanden komplexe fast mathematisch zu nennende Kompositionen, die als Abbild eines göttlichen Kosmos‘ betrachtet werden konnten und am heutigen Sonntag nun in Lehnin zu Gehör gebracht werden.

Der Einritt zum Konzert kostet 15, ermäßigt 12 Euro. Jugendliche zahlen fünf Euro und Kinder haben freien Eintritt. Karten können ab einer Stunde vor Konzertbeginn an der Abendkasse erworben werden.