Bärbel Kraemer

Reetz Nachdem sich das Brandenburger Wochenblatt - BRAWO - in der vergangenen Woche eines in Reetz gefundenen Eherings angenommen hatte, kann mit heutiger Ausgabe gemeldet werden, dass der Ring wieder zu seinem Besitzer zurückgefunden hat.

Gisela Schindelhauer aus Reppinichen, die das Schmuckstück mit der Gravur "03.09.2015" auf einem Gehweg gefunden hatte, ist überglücklich. Sie erzählt: "Ich war am Sonnabend gerade beim Kuchen backen und hatte einen Apfelkuchen im Backofen. Da klingelte es an der Haustür." Sie öffnete und stand einem jungen Ehepaar gegenüber. Das diese des Eherings wegen an ihrer Tür geklingelt hatten, kam ihr im ersten Augenblick gar nicht in den Sinn. Stattdessen bat die Seniorin um einen Augenblick Geduld. Wegen des Kuchens, der aus dem Ofen musste. Danach ging es zurück an die Tür. Wo das Paar auf sie wartete. Sie sagten: "Wir kommen wegen des Ringes, den sie gefunden haben", erinnert sich Gisela Schindelhauer und erzählt, wie überrascht sie gewesen war. Schließlich war ja erst Sonnabend und die BRAWO am Sonntag, in der über den Ringfund berichtet werden sollte, noch nicht in ihrem Briefkasten. Doch da an der Hand der jungen Frau das Gegenstück zum gefundenen Ehering auszumachen war, bestand für die Ruheständlerin aus Reppinichen kein Zweifel - vor ihr stand genau das Paar, dem der Ehering abhanden gekommen war. Und so kamen die drei ins Gespräch. Gisela Schindelhauer erfragte, woher die beiden von ihrem Fund wüssten. Die jungen Leute erzählten, dass im Nachbarort die Zeitung bereits im Briefkasten sei und ihre Mutter - oder Schwiegermutter - davon gelesen hätte. Zudem war die Geschichte über den Fund des Eherings bereits über Tage in der Onlineausgabe (https://www.moz.de/landkreise/potsdam-mittelmark/bad-belzig/) zu lesen.

"Ich hätte nicht gedacht, dass sich die Sache so schnell auflöst", so Schindelhauer und erzählt von ihrer Freude, die sich mit dem des Paares am vergangenen Wochenende verdoppelte und verdreifachte. Was sie dabei am meisten freut ist, dass sich ihre Befürchtung - dass der Ring weggeworfen sein könnte weil die Liebe zerbrach - sich nicht bestätigte. Schließlich ist die Reppinicherin selbst seit 56 Jahren glücklich verheiratet. Wieso und warum der Ring auf dem Gehweg lag, bleibt an dieser Stelle das Geheimnis der jungen Leute. Das hat Gisela Schindelhauer den beiden versprochen.