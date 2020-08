Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Die nächste Wahl steht an: Wer ist "Die schöne Brandenburgerin" des Monats Juli?

Sie, liebe Leserinnen und Leser, können per Online-Voting auf der BRAWO-Startseite die Monats-Schönste küren und entscheiden, wer die nächste Kandidatin für die Jahres-Wahl wird. Die Teilnehmerinnen zur Monats-Wahl sind: Justine Angelique Hoth (18) in Rathenow, Nikola Berz (25) aus Möthlitz, Melanie Frank (34) aus Brandenburg an der Havel, Sarah Krause (18) aus Bad Belzig und Julia Schmidtke (33) aus Buckow.

Abgestimmt werden kann aufbis einschließlich Sonntag, 09. August 2020. Das Ergebnis verraten wir in der nächsten "BRAWO am Mittwoch".