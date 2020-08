Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Die Bundestagsabgeordnete der Linken, Dr. Kirsten Tackmann aus Tornow, wird im kommenden Jahr nicht mehr bei der Bundestagswahl antreten. Diese Entscheidung habe sie bereits im Frühjahr ihrem Landesvorstand und ihrem Wahlkreis mitgeteilt, so die 59-Jährige, die für ihre Partei auch im Kreistag von Ostprignitz-Ruppin sitzt. "Ich denke, ich habe mit Frau Merkel angefangen, dann kann ich auch mit ihr aufhören", scherzt die studierte Tierärztin. Es seien bisher 15 anstrengende, aber auch schöne Jahre gewesen, so Tackmann. Doch jetzt habe sie das Gefühl, dass alles gesagt und diskutiert sei. Und bevor sie beginne, sich zu wiederholen, sei es sinnvoller, dass es jetzt einen Wechsel gebe, erklärt die Politikerin. Wer 2021 für die Linken in ihrem Wahlkreis an den Start gehen wird, sei noch nicht entschieden. Derzeit liefen Gespräche.

Sie bleibt in der Politik

Doch sie werde sich keineswegs komplett aus der Politik zurückziehen. Erst im vergangenen Jahr wurde sie zur stellvertretenden Landesvorsitzenden der Linken gewählt. "Ich werde weiter politisch aktiv sein. Und ich würde gerne weiter dafür streiten, dass Politik wieder mehr Spaß macht und es Mut zu Diskussionen gibt", beschreibt sie ihre Ziele. Doch noch habe sie ein Jahr Mandat vor sich, für das sie ihre volle Kraft einsetzen werde.

Als ihren größten Erfolg, bezeichnet die 59-Jährige die zivile Nutzung der Kyritz-Ruppiner Heide. Das sei ihr absolutes Highlight, so Tackmann, dass für ein gemeinsames Ziel über Parteigrenzen hinweg gehandelt und sich die Hand gereicht wurde. "Ich hoffe, dass das fortgesetzt wird." Große Sorgen bereiten der überzeugten Antifaschistin hingegen die zunehmende Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz im Land, für die auch "die Spaltung der Gesellschaft den Nährboden" biete. Grund dafür sei, dass viele Probleme in der Gesellschaft – sie verweist auch auf die zunehmende Armutsentwicklung – nicht gelöst wurden