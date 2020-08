Kerstin Ewald

Erkner (MOZ) Der Landkreis Oder-Spree und die Stadt Erkner arbeiten nun verstärkt an der Planung einer Schulsporthalle am Hohenbinder Weg in Erkner. Dies berichtete Stanley Fuls vom Amt für Infrastruktur und Gebäudemanagement des Landkreises vergangene Woche im Stadtentwicklungsausschuss.

Die neue Halle, auszugehen ist momentan von einer Vierfeldhalle, wird in Verbindung mit dem ebenfalls geplanten Umbau und der Erweiterung der Morus-Oberschule konzipiert. Die Schule soll zur Gesamtschule ausgebaut werden, die Schülerzahlen würden dann steigen. Die große neue Turnhalle steht dann auch für den Sportunterricht des Bechstein-Gymnasiums zur Verfügung.

Die geplanten Gebäude sollen auf dem Grundstück der jetzigen Morus-Schule und der alten zur Schule gehörigen Turn-halle (bei Lidl) entstehen. Da sich allerdings momentan abzeichnet, dass die zur Verfügung stehende Fläche für das umfassende Projekt nicht ausreicht, wird in dem nächsten Schritt der Umfang der benötigten Gebäude präzisiert und gemeinsam mit der Stadt Erkner die Grundstücksgröße und -zuschnitt neu abgestimmt.