Marco Marschall

Parsteinsee Weil am Parsteiner See zwei Kinder im Paddelboot vermisst wurden, wurden am Dienstagabend gegen 20.52 Uhr mehrere Rettungskräfte alarmiert. Nur wenige Minuten später gab es Entwarnung. Die Kinder, acht und elf Jahre alt, waren wieder aufgetaucht. Der Einsatz konnte abgebrochen werden. Die Feuerwehren aus Oderberg, Lüdersdorf und Parstein, der Rettungsdienst sowie der Rettungshubschrauber waren zur Hilfe gerufen worden.