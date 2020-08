René Wernitz

Rathenow (MOZ) Wer gute Augen hat, könne vom Turm der Sankt-Marien-Andreas-Kirche aus die Spitze des Havelberger Doms erkennen, wie Heinz-Walter Knackmuß für einen Aufstieg in luftige Höhe wirbt. Der Rathenower Turm sei 79,80 Meter hoch und "hat eine oberste Aussichtsplattform in 52 Meter Höhe. Der Ausblick ist grandios", so der Vorsitzende des Förderkreises zum Wiederaufbau der Kirche. Mit Fernglas sei der rund 30 Kilometer entfernte Marien-Dom freilich besser auszumachen.

In entgegengesetzte Richtung, unmittelbar links am Weinberg vorbei geblickt, würde es womöglich auch einen interessanten Punkt am Horizont geben, hätte Preußenkönig Friedrich Wilhelm 1722 nicht die Marienkirche auf dem Brandenburger Marienberg abreißen lassen. Die einstige Wallfahrtskirche mit ihren vier Türmen war im Mittelalter wie eine Krone auf den von Rathenow rund 25 Kilometer (Luftlinie) entfernt liegenden Hügel platziert worden.

Es ist ein geografisches Kuriosum, dass der Havelberger Domberg, der Rathenower Kirchberg und der Brandenburger Marienberg eine schnurgerade Reihe bilden. Zu 100-prozent korrekt ist auch die Linie, auf der der Dom, die Rathenower Kirche und die Johanniskirche am altstädtischen Ufer der Stadt Brandenburg liegen. St. Marien und St. Johannis waren ins Ausstellungskonzept der dezentralen Bundesgartenschau 2015 Havelregion eingebunden. Sichtbar wird diese BUGA-Linie, wenn man bei Google Earth die Entfernungsmessfunktion nutzt und dabei eine die Erdkrümmung mit einbeziehende Verbindung schafft. Die entstehende Linie schneidet die Sankt-Marien-Andreas-Kirche in ihrer Mitte. Leider gehörte dieses Gotteshaus nicht ins BUGA-Konzept.

Dem Förderkreis zum Wiederaufbau war das egal, man schulte Aufsichtspersonal und organisierte Führungen im sakralen Wahrzeichen der Stadt. Aktuell kann es täglich besichtigt werden. Dieter Ilgner aus Rathenow hat die Aufsicht in der Sankt-Marien-Andreas-Kirche übernommen. Dadurch kann sie nun montags bis freitags, 10.00 bis 17.00 Uhr, sowie samstags, sonn- und feiertags, 14.00 bis 16.00 Uhr, für Besucher geöffnet werden.

Aktuell laufen dort einige Ausstellungen. Derweil übt die Turmbesteigung einen besonderen Anreiz aus. Der Aufstieg kostet 2 Euro pro Erwachsenem und 1 Euro pro Kind. Der Besuch der offenen Kirche ist kostenlos, wobei Spenden zum weiteren Wiederaufbau sehr willkommen sind. Mehr Infos auf www.rathenow-kirchen.de.