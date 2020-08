dpa

Berlin (dpa) Nach dem gescheiterten Banküberfall in Berlin nehmen die Ermittler an, das Fluchtauto der Täter gefunden zu haben.

Es soll sich um einen Wagen handeln, der in der Nacht zum Mittwoch in Berlin-Neukölln komplett ausbrannte, wie die Polizei mitteilte. Es hatte demnach gestohlene Kennzeichen, ermittelt wird wegen Brandstiftung. "Es wird derzeit davon ausgegangen, dass es sich bei dem Audi um das Fluchtfahrzeug zu dem versuchten Überfall gestern Vormittag auf eine Bank am Bundesplatz handelt."

Die Feuerwehr wurde gerufen, nachdem Zeugen gegen 1.25 Uhr einen lauten Knall im Breitunger Weg in Britz gehört und daraufhin den in Flammen stehenden Wagen entdeckt hatten. Der südliche Teil Neuköllns ist eine für Berliner Verhältnisse eher ruhige Gegend mit viel Grün und zahlreichen Einfamilienhäusern, das Auto brannte laut einer Polizeisprecherin auf der Höhe einer Kleingartenkolonie. Wie die Polizei weiter erklärte, ermittelt ein Fachkommissariat für Raubdelikte nun zu dem versuchten Banküberfall und dem Brand.

Mehrere Täter hatten am Dienstagvormittag gegen 9.30 Uhr versucht, sich mit einer Art Transporter einen Weg in die Bank in der Detmolder Straße am Bundesplatz zu rammen. Sie fuhren in ein zum Hof gelegenes Fenster. Als ein Wachmann auftauchte, griffen sie ihn laut Polizei an. Es wurden mehrere Schüsse abgefeuert.

Der Wachmann wurde angeschossen und später in ein Krankenhaus gebracht. Die Täter zündeten das Fahrzeug an, mit dem sie versucht hatten in die Bank zu fahren, und flüchteten zu Fuß und ohne Beute zur nahe gelegenen Stadtautobahn. Dort sollen sie in ein dunkles Fahrzeug gestiegen und Richtung Norden gefahren sein. Um dieses Auto soll es sich bei dem neuen Brand handeln.