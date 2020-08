Anja Linckus

Golzow (BRAWO) Pünktlich zum Beginn des neuen Schuljahres am Montag, 10. August, gibt es für die Region Brück ein neues ÖPNV-Konzept mit umfangreichen Angebotsausweitungen. Dadurch soll der Busverkehr im Amtsbereich Brück für Schüler, Pendler und alle anderen Fahrgäste attraktiver gemacht werden. Im Kern beinhaltet das neue Konzept, das vom kreiseigenen Verkehrsunternehmen regiobus Potsdam Mittelmark entwickelt wurde, mehr Fahrten, einen klaren Takt und ein neues Wochenendangebot auf den drei Hauptrelationen von Brück nach Borkheide und Busendorf, nach Golzow und nach Treuenbrietzen. Zusätzlich werden Anschlüsse an den Bahnhöfen Borkheide und Brück zum RE7 nach Berlin hergestellt. Durch die neuen Verbindungen, begradigte Linienführung und die verbesserten Anschlüssen verkürzt sich für viele Schüler auch die Fahrzeit auf dem täglichen Schulweg. Anlässlich der Vorstellung des neuen Konzeptes am Montag an der Bushaltestelle der Golzower Grundschule lobte Landrat Wolfgang Blasig: "Einmal mehr stellt unsere Verkehrsgesellschaft regiobus unter Beweis, dass auch im ländlichen Raum ein Öffentlicher Personennahverkehr möglich ist, der attraktiv ist und den Anforderungen und Bedürfnissen der dort lebenden Menschen nachkommt." Und auch Brücks Amtsdirekor Marko Köhler zeigte sich zufrieden: "Das Amt Brück wurde von Anfang an intensiv in die Ausarbeitung des Konzeptes eingebunden. unsere dargelegten Bedarfe flossen so voll und ganz ein." Umso größer war dann die Betroffenheit, dass der dazu vom Kreistag gefasste Beschluss ausgerechnet in den Gemeinden des Amtes Brück nicht umgesetzt werden konnte. Hinzu kam, dass das Busunternehmen Wetzel im Mai überraschend seine Konzessionen für Brück und Umgebung zurückgab. Um den Schülerverkehr weiterhin lückenlos gewährleisten zu können, sprang regiobus ein. Auf dieser Basis wurde nun innerhalb kürzester Zeit das neue ÖPNV-Konzept für das Amt Brück umgesetzt. Ein Kraftakt, wie reguiobus-Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennig resümierte: "Trotz aller Erfahrungen und Leistungsfähigkeit war es für regiobus eine Herausforderung, nach so extrem kurzer Vorlaufzeit die Bestandslinien zu übernehmen, weiter zu entwickeln und gleichzeitig den lang erwarteten Leistungszuwachs vorzubereiten und umzusetzen."

Die wichtigsten Änderungen: Die Linie 540 (Bad Belzig - Brück) ersetzt die Linie 542 und ist auf die Belange des Schülerverkehrs ausgerichtet. Einige Fahrten führen deshalb über Baitz. Die Linie 541 Brück – Borkwalde wird an beiden Linienenden verlängert und verkehrt somit neu von Trebitz/Gömnigk über Brück, Borkheide und Borkwalde nach Busendorf. Neu ist das Wochenendangebot mit 4 Fahrtenpaaren und Anschluss zur Linie 645 nach Lehnin. Die Linie 542 verkehrt zwischen Brück Bahnhof und Golzow über Cammer. in Golzow besteht Anschluss nach Brandenburg. Die Linie 542 verkehrt wie die Linie im Zwei--Stunden-Grundtakt, in der Hauptverkehrszeit häufiger und neu auch am Wochenende mit 4 Fahrtenpaaren. Die Linie 561 entfällt und wird durch die Linien 540 und 586 ersetzt.

Die neuen Fahrpläne werden seit Montag in die Haushalte verteilt, stehen auf der Homepage www.regiobus-pm.de und sind in der VBB-Fahrinfo: www.vbb.de/fahrinfo hinterlegt.