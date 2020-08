Martin Terstegge\BRAWO

Brandenburg Die Fußballerinnen haben seit Beginn der Sommerferien ihr Trainingsprogramm auf zwei Einheiten die Woche erhöht.Am vergangenen Sonntag stand der erste Test für das stark verjüngte Team an, im Stadion am Quenz gastierte der Berliner Landesligist SC Borsigwalde.

Auch für Trainer Oliver Gühne war der Kontrahent eine "Wundertüte", er besaß keinerlei Informationen über die Mannschaft. "Ich weiß auch nicht wie die spielen, macht einfach Druck und lasst sie halt nichts ins Spiel kommen", so die knappe Anweisung Gühnes in der Kabine. Dies beherzigten die Gastgeberinnen, liefen früh an, so dass die Gäste kaum in die Vorwärtsbewegung kamen.

Wenn der Stahl-Trainer etwas zu bemängeln hatte in der ersten Hälfte, dann waren es die Anspiele in den gegnerischen Strafraum.Mit den hohen beziehungsweise halbhohen Bällen machten sich die Brandenburgerinnen das Leben selbst schwer. Dennoch reichte es um zur Halbzeit verdient mit 3:0 zu führen. Marlen Wodtke traf in der 12. und 26. Minute, Anja Seelhoff steuerte den dritten Treffer (40.) bei.

Nach dem Seitenwechsel blieben die Pässe flach, die Stahl-Frauen spielten ein ums andere Mal den berühmten Pass durch die Schnittstelle, woduch die Berliner Abwehr komplett ausgehebelt wurde. So erhöhten die Brandenburgerinnen peu à peu das Ergebnis. Leah Fichte traf in der 52. und 66. Minute zum 5:0, Fatima Bahr markierte mit eienm schönen Tor das 6:0. Kurz vor dem Abpfiff hatte Wodtke wenig Mühe zum 7:0-Endstand abzuschließen.

Trotz des hohen Endergebnisses ließen die Gastgeberinnen etliche Möglichkeiten aus, unter anderem ein Strafstoß. Die Zuschauer sahen richtigen "Einbahnstraßenfußball", so dass Torfrau Faye Riedel, der Neuzugang aus Premnitz, kaum Gelegenheit bekam sich auszuzeichnen.

Mit dem ersten Test zeigte sich Oliver Gühne recht zufrieden. Auch die Vorbereitung verläuft Zurzeit nach seinem Geschmack, die Trainingsbeteiligung ist hoch und von guter Qualität.Im Kader sind nun etliche junge Spielerinnen, die Druck auf die Älteren ausüben.

Der nächste Test ist am 23. August bei den Spandauer Kickers. Eine Woche später beginnt dann schon die Landesligasaison 2020/21. Zum Auftakt haben die Stahl-Frauen drei Heimspiele in Serie. Los geht es am 30. August mit der Partie gegen die SG Sieversdorf, dann kommt am 6. Septemberder FSV Babelsberg 74 II (die Elf hat ihre Heimnrecht gedreht) und am 13. September ist die SG Blau-Weiß Beelitz zu Gast.